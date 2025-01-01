Soirée difficile à Granby pour les Condors hockey

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi une lourde défaite de 7 à 3 face à l’Indigo de Granby, ce vendredi soir, lors de leur premier déplacement de la saison régulière.

Granby a frappé fort dès la première période, inscrivant trois buts sans riposte. Charles-Isaac Leroux a ouvert la marque en avantage numérique à 7:18, suivi de Liam Coutu et Isaac-Olivier Yalessa-Ockandi, ce dernier ajoutant un autre but en supériorité numérique.

En deuxième période, Justin Breton a redonné espoir aux siens en réduisant l’écart à 3-1 sur l’attaque à cinq, aidé d’Alexis Gagné et Charles-Albert Pouliot. Mais Liam Coutu, avec son deuxième du match, et Mavrik Duhaime, ont porté le score à 5-2 malgré une réplique signée Benjamin Laflamme.

La troisième période a confirmé la domination des locaux. Samuel Dion, Maverick Roux-Parenteau et encore Coutu, avec une soirée de trois points, ont scellé l’issue de la rencontre. Justin Breton a tout de même inscrit son deuxième but du match en fin de rencontre pour les Condors.

Les Condors auront l’occasion de se reprendre dès ce samedi soir à 19 h, alors qu’ils accueilleront les Prédateurs de Joliette au Centre sportif Lacroix-Dutil pour leur match d’ouverture.