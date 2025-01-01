Assurancia Beauce-Sud: bonne performance au tournoi de Saint-Romuald

Au tournoi de Saint-Romuald Lefrançois-Lorrain, un des plus importants au Québec, 16 clubs prenaient part à l’événement qui s'est déroulé la fin de semaine dernière.

Le club de l’Assurancia Beauce-Sud a réussi à se classer dans le carré d’as avec une fiche de deux victoires, aucune défaite et un match nul en ronde préliminaire. L’équipe a battu les Patriotes de Saint-Eustache 2 à 1, et Sainte-Foy 1 à 0, et avait annulé 2 à 2 en entrée de jeu face à Lévis.

Ensuite, l'équipe beauceronne a éliminé un des bons clubs du Québec, Pro-Remorque de Québec, 2 à 1 en prolongation en quart de finale, dans un des meilleurs matchs du tournoi. Les hommes de Stéphane Poulin ont été éliminés en demi-finale par Lévis, 3 à 1. C’est Saint-Romuald qui a finalement remporté son propre tournoi.

«Je suis très fier de mes joueurs, ils ont travaillé fort. On a créé quelque chose cette semaine et j’espère qu’on va transporter le tout pour le reste de notre saison», a indiqué l'entraîneur-chef Poulin.

Le club reprendra le collier dans sa Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches en disputant un match vendredi, à Sainte-Marie, avant de recevoir Disraéli, samedi soir à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil.