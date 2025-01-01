Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Assurancia Beauce-Sud: bonne performance au tournoi de Saint-Romuald

durée 14h00
2 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Au tournoi de Saint-Romuald Lefrançois-Lorrain, un des plus importants au Québec, 16 clubs prenaient part à l’événement qui s'est déroulé la fin de semaine dernière.

Le club de l’Assurancia Beauce-Sud a réussi à se classer dans le carré d’as avec une fiche de deux victoires, aucune défaite et un match nul en ronde préliminaire. L’équipe a battu les Patriotes de Saint-Eustache 2 à 1, et Sainte-Foy 1 à 0, et avait annulé 2 à 2 en entrée de jeu face à Lévis.

Ensuite, l'équipe beauceronne a éliminé un des bons clubs du Québec, Pro-Remorque de Québec, 2 à 1 en prolongation en quart de finale, dans un des meilleurs matchs du tournoi. Les hommes de Stéphane Poulin ont été éliminés en demi-finale par Lévis, 3 à 1. C’est Saint-Romuald qui a finalement remporté son propre tournoi.

«Je suis très fier de mes joueurs, ils ont travaillé fort. On a créé quelque chose cette semaine et j’espère qu’on va transporter le tout pour le reste de notre saison», a indiqué l'entraîneur-chef Poulin.

Le club reprendra le collier dans sa Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches en disputant un match vendredi, à Sainte-Marie, avant de recevoir Disraéli, samedi soir à 20 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Topo Escalade se prépare pour ouvrir ses portes samedi

Publié à 8h00

Topo Escalade se prépare pour ouvrir ses portes samedi

Après deux années de préparation, Jenny Dumont Blais, Thomas Pozer et Samuel Beaudoin ouvriront les portes de Topo Escalade ce samedi 6 décembre.  Grimpeurs passionnés, ils souhaitaient ouvrir un centre d’escalade en Beauce. Il aura finalement fallu deux ans pour trouver un local, avoir le financement et le permis de construction puis réaliser la ...

LIRE LA SUITE
Tournoi de hockey olympique: dernier droit pour s'inscrire

Publié à 6h00

Tournoi de hockey olympique: dernier droit pour s'inscrire

La période d'inscription entame son dernier droit pour le tournoi de hockey olympique qui se tiendra les 10 et 11 janvier prochains à l’aréna Marcel Dutil de Saint-Gédéon-de-Beauce. Un total de 12 équipes pourront participer à l'événement, dans les classes Participation et Récréation, et chacune d'entre elles sont assurées de jouer au moins trois ...

LIRE LA SUITE
La prolongation sourit deux fois à Montmagny

Publié hier à 11h00

La prolongation sourit deux fois à Montmagny

Un calendrier de cinq rencontres était au programme au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Les amateurs de hockey senior en ont eu pour leur argent, trois de ces rencontres se terminant en période supplémentaire, le Décor Mercier de Montmagny signant deux gains en prolongation et les Mercenaires de Lotbinière s’imposant en ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge