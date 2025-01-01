Nous joindre
Compétition régionale de Charlesbourg

Dix-huit médailles pour les nageurs du CNRB

3 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La délégation du Club de natation régional de Beauce est revenue avec un total de 18 médailles, après sa participation à la deuxième compétition régionale de la saison, qui s'est déroulée en fin de semaine dernière à Charlesbourg.

Les médaillés d'or sont Louane Bidel (25m dos), Félix Boulanger (50m papillon et 50m brasse), Amélia Giroux (25m libre et 25m dos) et  Roseline Turcotte (25m libre et 25m dos).

Pour leur part, Elliot Berberi (100m  dos), Louane Bidel (25m libre), Joseph Mondragon (50m  brasse),  Gabriel Guay (25m brasse), Romy Vachon (100m dos et 100m papillon), Roseline Turcotte (50m libre), et Gabrielle Quirion (25m dos) ont obtenu l'argent. 

Enfin, Jean-Mickaël Didier (100m brasse), Laurent Paquet (100m papillon), Louis-Joseph Bégin (25m dos) sont montés sur la 3e marche du podium.

Un total de 30 athlètes du club étaient présents pour cette compétition. Plusieurs nageurs ont montré une amélioration significative de leurs performances individuelles soient Julianne Boulanger, Ariane Desjardins, Noah Duval, Clémence Jacques, Chléa Larhubarbe, Alice Lessard, Sofia Mbaye, Marie-Philippe Michaud, Clovis Paquet, Emaëlle Poulin et Flavie Rancourt.

Un nouveau record du club a également été établi par Romy Vachon au 100 m papillon chez les 9 – 10 ans. (1:40.89).

