L’aéroport de Saint-Georges accueille un rassemblement de passionnés d’aviation

13 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Ce samedi 13 septembre, l’aéroport de Saint-Georges accueillait une cinquantaine de pilotes venus des quatre coins du Québec dans le cadre d’un Rendez-vous aérien (RVA), une activité prisée par les passionnés d’aviation.

Organisé en collaboration avec le Club d’aéronautique de Beauce, l’événement a permis à la fois de rassembler la communauté aérienne et d’ouvrir le tarmac au grand public, venu admirer une grande diversité d’aéronefs, récents comme anciens.

Des avions privés, des hélicoptères, mais aussi des gyroptères étaient visibles sur place. Plusieurs pilotes venus de Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières ou encore d'un peu plus loin ont fait le déplacement, malgré une météo incertaine dans certaines régions.

Pour Hugues Drouin, passionné d’aviation depuis 1977 et membre actif du Club d’aéronautique de Beauce, ce type de rassemblement est avant tout un moment de partage. « Un RVA, c’est un rendez-vous aéronautique. C'est un événement très social. On se rencontre, on discute de nos appareils, de nos passions, des endroits où l’on a volé. On est tous un peu loin les uns des autres, alors c’est l’occasion de se voir pour vrai. »

Sur place, les visiteurs ont notamment pu voir un avion de style biplan 1928, entièrement reconstruit par un passionné de la région, Paul Poulin. « C’est un open cockpit, ça veut dire qu'il n’y a pas de toit. Il vole à environ 100 km/h au maximum. Mais on a aussi une grande diversité d'avion », a complété M. Drouin.

Le RVA de Saint-Georges s’inscrit dans une série d’événements similaires organisés dans les aéroports du Québec. Le président du Club d’aéronautique de Beauce, Keven Vachon, ainsi que plusieurs pilotes de l’extérieur de la région étaient aussi présents pour témoigner de la vitalité de cette passion partagée.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre reportage sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Georges ci-dessus.

