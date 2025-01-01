Nous joindre
Une fin de semaine en demi-teinte

Le Cool FM réagit à domicile après une défaite à Saint-Hyacinthe

durée 14h00
14 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a connu une fin de semaine contrastée, s’inclinant d’abord vendredi face aux puissants Bâtisseurs de Saint-Hyacinthe, avant de rebondir avec éclat ce samedi, devant ses partisans, contre les 3L de Rivière-du-Loup dans un match à haut pointage.

Le vendredi, les Beaucerons ont connu un début de match difficile contre Saint-Hyacinthe, encaissant trois buts en moins de six minutes en première période.

Malgré une réplique rapide de Louick Marcotte et Anthony Verret, le Cool FM n’a jamais réussi à combler l’écart, s’inclinant finalement 6 à 3.

Le trio formé de William Leblanc, Marcotte et Verret a toutefois continué de produire, maintenant son rythme offensif. Ce revers met en lumière l’importance de resserrer le jeu défensif en début de rencontre face aux équipes du haut du classement.

Le lendemain, Saint-Georges est revenu en force avec une performance dominante, l’emportant 8 à 5 contre les 3L dans un match où l’offensive a brillé de tous feux. Le Cool FM a inscrit quatre buts en moins de huit minutes pour se forger une avance décisive dès la première période.

Maxime Lacroix, auteur d’un tour du chapeau, a été nommé première étoile de la rencontre. Charles Tremblay (quatre passes) et Anthony Verret (un but, quatre aides) ont complété le trio des étoiles dans cette victoire convaincante.

Le match a également permis à Dylan Labbé de s’illustrer avec deux buts, alors que William Leblanc a continué d’ajouter à sa fiche.

Le Cool FM retrouvera la glace vendredi 19 décembre à Saint-Georges, alors qu’il accueillera les Éperviers de Sorel-Tracy.

