Éliot Grondin amorce sa saison avec une 7e place en Coupe du monde

Le planchiste Éliot Grondin, originaire de Sainte-Marie, a entamé sa saison internationale avec une solide performance en prenant la 7e place lors de la première Coupe du monde de snowboard cross, tenue ce samedi à Cervinia, en Italie.

Grondin a franchi les huitièmes de finale en deuxième position de sa vague, avant de dominer son groupe en quarts de finale.

Il a ensuite terminé quatrième en demi-finales, ce qui l’a dirigé vers la petite finale. Il y a pris la troisième place, derrière l’Allemand Leon Ulbricht, pour conclure au septième rang du classement général.

Cette prestation permet au Beauceron de récolter 36 points au classement cumulatif de la Coupe du monde. Il avait pris la huitième position des qualifications la veille.

Le Français Jonas Chollet a remporté la grande finale, devant son frère Aidan Chollet et l’Australien Adam Lambert.

Grondin, seul Québécois à s’être qualifié pour les rondes éliminatoires, devrait également participer à la course par équipe dimanche, toujours à Cervinia.