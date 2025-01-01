Saint-Georges: ouverture des premières patinoires de quartier

La Ville de Saint-Georges a annoncé, ce samedi 13 décembre, que les patinoires de quartier situées aux parcs Pomerleau, Caron et dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande seront accessibles dès cette fin de semaine.

Les citoyens pourront profiter de ces installations extérieures selon l’horaire suivant :

• 13 et 14 décembre (samedi et dimanche) : de 13 h à 21 h

• Du 15 au 18 décembre (lundi à jeudi) : de 17 h à 21 h

Pour la période des Fêtes, soit du 19 décembre au 5 janvier, les patinoires seront ouvertes tous les jours de 13 h à 21 h, à l’exception des 24, 25 et 31 décembre ainsi que du 1er janvier, où elles seront fermées.

À compter du 6 janvier, l’horaire régulier reprendra :

• Lundi au vendredi : de 17 h à 21 h

• Samedi et dimanche : de 13 h à 21 h

La Ville prévoit également l’ouverture des patinoires du parc du Cap, du Boisé de l’Ouest et du parc Donovan pour le vendredi 19 décembre, si les conditions météorologiques le permettent.

Enfin, le sentier glacé de l’espace Carpe Diem est aussi accessible tous les jours de 13 h à 21 h pendant les Fêtes, sauf le 24 décembre (fermé à 16 h), le 25 décembre et le 1er janvier.