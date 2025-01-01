Les Condors trébuchent à domicile pour leur match d'ouverture

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches faisaient leur retour devant leurs partisans ce samedi 13 septembre, à l’occasion de leur match d’ouverture locale au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Mais la soirée n’a pas tourné à leur avantage, les visiteurs, les Prédateurs de Joliette, l’emportant par la marque de 4 à 0.

Après la présentation des joueurs et la mise au jeu protocolaire, les Condors ont entamé leur troisième rencontre de la saison régulière avec l’intention de rebondir. Toutefois, les unités spéciales des Prédateurs ont rapidement fait la différence. William Gosselin a ouvert le pointage en avantage numérique dès la cinquième minute de jeu.

En deuxième période, Damon Englehutt a doublé l’avance des siens, encore une fois sur l’attaque massive. L’attaquant de Joliette a même ajouté un second but en début de troisième période pour porter la marque à 3-0, avant que Logann Vigneault ne complète la marque à mi-chemin de l’engagement final.

Les Condors, malgré quelques bonnes séquences offensives, n’ont pas réussi à percer la muraille défensive des Prédateurs.

La troupe de l’entraîneur-chef Toby Lafrance aura l’occasion de se reprendre devant ses partisans avec deux matchs à domicile à venir : le vendredi 19 septembre contre Princeville à 20 h, puis le dimanche 21 septembre à 14 h contre Longueuil.