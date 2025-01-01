Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Une défaite 4 à 0

Les Condors trébuchent à domicile pour leur match d'ouverture

durée 10h00
14 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches faisaient leur retour devant leurs partisans ce samedi 13 septembre, à l’occasion de leur match d’ouverture locale au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Mais la soirée n’a pas tourné à leur avantage, les visiteurs, les Prédateurs de Joliette, l’emportant par la marque de 4 à 0.

Après la présentation des joueurs et la mise au jeu protocolaire, les Condors ont entamé leur troisième rencontre de la saison régulière avec l’intention de rebondir. Toutefois, les unités spéciales des Prédateurs ont rapidement fait la différence. William Gosselin a ouvert le pointage en avantage numérique dès la cinquième minute de jeu.

En deuxième période, Damon Englehutt a doublé l’avance des siens, encore une fois sur l’attaque massive. L’attaquant de Joliette a même ajouté un second but en début de troisième période pour porter la marque à 3-0, avant que Logann Vigneault ne complète la marque à mi-chemin de l’engagement final.

Les Condors, malgré quelques bonnes séquences offensives, n’ont pas réussi à percer la muraille défensive des Prédateurs.

La troupe de l’entraîneur-chef Toby Lafrance aura l’occasion de se reprendre devant ses partisans avec deux matchs à domicile à venir : le vendredi 19 septembre contre Princeville à 20 h, puis le dimanche 21 septembre à 14 h contre Longueuil.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Triathlon du Lac-Poulin rassemble les foules pour son retour

Publié à 14h00

Le Triathlon du Lac-Poulin rassemble les foules pour son retour

La communauté s’est donnée rendez-vous ce samedi 13 septembre à Lac-Poulin pour la 7e édition du Triathlon organisé au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui marquait son grand retour cette année. Plus de 200 participants ont pris part à ce défi sportif combinant nage, vélo et course, dans une ambiance chaleureuse et ...

LIRE LA SUITE
L’aéroport de Saint-Georges accueille un rassemblement de passionnés d’aviation

Publié hier à 18h00

L’aéroport de Saint-Georges accueille un rassemblement de passionnés d’aviation

Ce samedi 13 septembre, l’aéroport de Saint-Georges accueillait une cinquantaine de pilotes venus des quatre coins du Québec dans le cadre d’un Rendez-vous aérien (RVA), une activité prisée par les passionnés d’aviation. Organisé en collaboration avec le Club d’aéronautique de Beauce, l’événement a permis à la fois de rassembler la communauté ...

LIRE LA SUITE
Soirée difficile à Granby pour les Condors hockey

Publié hier à 14h00

Soirée difficile à Granby pour les Condors hockey

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi une lourde défaite de 7 à 3 face à l’Indigo de Granby, ce vendredi soir, lors de leur premier déplacement de la saison régulière. Granby a frappé fort dès la première période, inscrivant trois buts sans riposte. Charles-Isaac Leroux a ouvert la marque en avantage numérique à 7:18, suivi de Liam ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge