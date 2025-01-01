Le Triathlon du Lac-Poulin rassemble les foules pour son retour

La communauté s’est donnée rendez-vous ce samedi 13 septembre à Lac-Poulin pour la 7e édition du Triathlon organisé au profit de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, qui marquait son grand retour cette année.

Plus de 200 participants ont pris part à ce défi sportif combinant nage, vélo et course, dans une ambiance chaleureuse et solidaire.

Organisé avec le soutien de la municipalité et de plusieurs partenaires, l’événement a permis de rassembler athlètes, familles et bénévoles autour d’une cause importante : l’amélioration des soins de santé dans la région.

Les profits générés seront remis à la fondation, qui contribue à l’achat d’équipements médicaux pour les établissements de santé locaux.

Retour en images sur cette belle journée de sport et d’engagement communautaire.