Une fin de semaine parfaite pour les Chevaliers de Lévis

Suite à une fin de semaine d’ouverture avec une fiche de .500, les Lévisiens prenaient la route de l’Abitibi-Témiscamingue pour rendre visite aux Forestiers d’Amos au Complexe Sportif Desjardins en fin de semaine.

C’est plus de 800 kilomètres qui attendait les Chevaliers, une distance qui n’avait pas été parcourue depuis de la saison 2023-2024.

Lainesse brillant devant sa cage

Le jeune cerbère de 15 ans, Zachary Lainesse obtient le feu vert du pilote lévisien pour défendre la cage des siens vendredi soir. Les Chevaliers ont parcouru plusieurs kilomètres dans la journée, ce qui n’empêche pas certains joueurs de se démarquer et c’est le cas du petit gabarit, Ludovic Plante qui déjoue le cerbère des Forestiers d’un tir franc sans aide. Ce n’est pas moins de 20 tirs contre 7 en faveur de Lévis après 20 minutes de jeu.

Pour le deuxième tiers, les Chevaliers ont le contrôle du jeu, mais ne réussissent pas à se créer d'opportunité et n’attaquent pas le filet. Malgré un avantage numérique de chaque côté, aucun filet n’est inscrit jusqu’à ce que Ludovic Plante noircisse la feuille de pointage à nouveau. Un but inscrit en fin de période à 19:42.

Les Chevaliers ne lâchent pas l’accélérateur alors qu’ils en ajoutent deux en troisième période. Tout d’abord, c’est en désavantage numérique que Jonathan St-Hilaire réussit à trouver une brèche et déjoue Sass d’un tir parfait. À 16:51, Malyk Côté inscrit son premier de la campagne. Des passes sont ajoutées aux jumeaux St-Hilaire, Christopher et Jonathan. Zachary Lainesse signe son premier jeu blanc et sa première victoire dans le circuit Lévesque.

La marque finale est de 4-0 pour Lévis.

Les trois étoiles RDS :

- 1e étoile : Ludovic Plante des Chevaliers

- 2e étoile : Lucas Perreault des Forestiers

- 3 étoile : Zachary Lainesse des Chevaliers

Christopher St-Hilaire en inscrit quatre!

C’était un deux en deux pour la jeune formation de Pier-Luc Giguère. Le cerbère de 17 ans, Nathan Gagnon obtient le départ et son vis-à-vis est Jacob Laroche. Après une victoire sans équivoque vendredi soir, tout était à recommencer pour tenter d’obtenir un week-end parfait en Abitibi-Témiscamingue.

Un premier tiers explosif pour Lévis alors qu’ils s’inscrivent trois fois au tableau indicateur, mais ils accordent un filet à Amos. Tout d’abord, Christopher St-Hilaire bat Laroche à 6:29. Toutefois le désavantage numérique des Chevaliers accorde un premier filet cette saison alors que William Dupuis déjoue Gagnon. Des passes sont ajoutées à Lucas Perreault et Louis-Gabriel Dorval. C’est en fin de période que Lévis prend les devants par deux. Simon Chatier inscrit son premier de la campagne et Alex Duguay-Caron déjoue Laroche d’un tir dans la lucarne. Après 20 minutes de jeu, 3-1 pour Lévis.

Un deuxième vingt égale entre les deux formations alors que 2 buts ont été alloués de chaque côté. Les Forestiers réduisent l’écart à mi-chemin de la période alors que Eliott Duval déjoue Gagnon. Moins de deux minutes plus tard, Christopher St-Hilaire inscrit son deuxième de la partie. Des passes à Lucas Morin et Jacob Boucher. À 15:16, St-Hilaire en ajoute un troisième En fin d’engagement, Eliott Duval marque son deuxième de la partie. Après 40 minutes de jeu, 5-3 pour Lévis.

Un troisième engagement autant en montagne russe que la précédente alors que quatre filets sont à nouveau inscrits. En avantage numérique, Loïk Poulin bat Laroche suite à des passes de Malek Bélanger et Enzo Roy. Les Forestiers ne baissent pas leur hache si rapidement que Nathan GIlbert déjoue Nathan Gagnon. C’est à 12:35 que la recrue Christopher St-Hilaire bat Laroche pour une quatrième fois dans cette rencontre. Simon Chartier et Malyk Côté sont crédités des passes. En fin de match, les locaux en ajoutent un cinquième, cette fois-ci du bâton de Jérémy Quevillon. Les lancers sont nettement en faveur de Lévis alors qu’après 60 minutes de jeu, c’est 53 contre 29 au compteur.

La marque finale est de 7-5 pour Lévis.

Les trois étoiles RDS:

- 1e étoile :Christopher St-Hilaire des Chevaliers

- 2e étoile :Eliott Duval des Forestiers

- 3e étoile : Lucas Morin des Chevaliers

Le prochain match des Chevaliers sera celui de l’ouverture locale alors qu’ils recevront l’Intrépide de Gatineau le 19 septembre à compter de 19 h 30. Cette partie aura lieu à l'Aréna de Lévis.