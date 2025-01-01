Les Dragons trébuchent à Alma

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont cafouillé lors de leur visite à Alma, alors qu’ils affrontaient les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour en fin de semaine.

De nombreuses erreurs les ont forcés à s’incliner par la marque de 23-9.

Aucun point n’est inscrit des deux côtés au premier quart. Les Dragons brisent la glace en début de deuxième quart en forçant les Lynx à concéder un touché de sûreté.

De nombreuses erreurs d’exécution à l’offensive placent la défensive en situation difficile. Les Dragons accordent ainsi trois touchés avant la mi-temps.

C’est donc 21-2 pour les Lynx au retour de la mi-temps. Les Dragons se ressaisissent un instant en retournant le botté d’envoi de la deuxième demie jusque dans la zone des buts des Lynx. Puis, ils recouvrent leur propre botté d’envoi peu après.

Malheureusement, d’autres erreurs d’exécution paralysent l’offensive, laquelle concède un touché de sûreté en fin de troisième quart. Aucun point n’est marqué au dernier quart et les Dragons retournent à la maison avec une défaite amère de 23-9.

L’offensive des Dragons a été limitée à un total de 61 verges. La défensive a quant à elle été fort occupée. Lyam Bougie (7 plaqués combinés dont 4 pour perte), Mathis Bourque (5 plaqués combinés, 3 passes rabattues, 1 interception) et Olivier Carrier (7 plaqués combinés dont 1 sac et 2 pour perte de terrain) ont été les plus sollicités.

« C’est une défaite très frustrante, car deux de nos trois unités ont très bien fonctionné. La défensive a provoqué plusieurs revirements et a empêché plusieurs points d’être marqués. Les unités spéciales ont bloqué des bottés et ont inscrit un touché. Offensivement, nous avons été inexistants, avec beaucoup d’erreurs. Nous devons utiliser toutes nos armes, car présentement, nous commettons beaucoup trop d’erreurs pour tout le talent que nous avons. C’est mieux de recevoir cette claque au visage en début de saison qu’en séries quand il sera trop tard. Nous devons nous réveiller, apprendre de tout ça pour être meilleurs », commentait l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire.

Les Dragons seront de retour à la maison ce vendredi 19 septembre à 20 h pour affronter L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. L’organisation des Dragons invite particulièrement ses anciens à participer à un tailgate à l’occasion des 50 ans de l’équipe.