Victoire des Patriotes juvéniles et cadets en fin de semaine

Les trois équipes des Patriotes football, de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin, étaient en action durant la dernière fin de semaine.

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles jouaient leur premier match à domicile le 12 septembre dernier. Pour ce faire, les Beaucerons recevaient les Diables de Donnacona.

C'est la défensive des Patriotes qui a marqué les premiers points du match. Thomas St-Pierre a fait un sac du quart pour provoquer un échappé de ballon qui a été récupéré pour un touché par son collègue Thomas Fortier. La défensive de Bélanger a été puissante tout au long de la rencontre avec de multiples plaqués pour pertes et quatre revirements au total.

Alex Champagne et Ian Joël Perez ont tous les deux intercepté des ballons dans la rencontre. L'offensive du quart-arrière Elliot Poulin a été en mesure de marquer sur la totalité de ses possessions offensives. La marque a donc été de 56 à 0 pour l'équipe locale.

Pier-Olivier Poulin a été un joueur d'impact dans la rencontre en marquant des touchés comme receveur et comme quart-arrière substitut. Lucas Beaudoin a marqué deux touchés, Thomas Bellegarde un touché, Cedric Poulin un touché, Elliot Poulin a marqué un majeur au sol.

Le prochain match des Patriotes sera le 20 septembre à 12h à la Polyvalente Bélanger contre l'école secondaire de Rochebelle.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger disputaient leur première partie de la saison ce vendredi soir et pour l'occasion, ceux-ci accueillaient les Vikings d'Aubier.

Lors des deux premières séquences la défensive des Patriotes a été en mesure d'arrêter l'attaque d'Aubier deux fois à la porte des buts. Suite à cela, l'offensive des Patriotes s'est réveillée grâce au porteur de ballon, Oldritche Nadeau qui s'est échappé pour une très longue course jusqu'à la zone des buts pour le touché. Les Patriotes ont continué leur excellent travail entre autres mené par leur quart-arrière Zack Poulin qui a inscrit un touché au sol en plus de rejoindre le receveur Raphaël Gagné pour un touché par la passe.

Toujours en offensive, la ligne a été en mesure de faire des blocs clés qui ont mené à trois touchés au total dans la rencontre par Oldritche Nadeau et un de Loukas Maheux. La botteuse Léa-Kim Mercier a réussi 5 de 6 bottés d'après touché.

En défensive, les Patriotes ont été quasi intraitables lorsque les jeux devenaient importants, des joueurs clés tel qu'Elliot Gilbert, Isaac Begin et William Fortin ont réussi plusieurs plaqués pour freiner l'attaque adverse. Le demi défensif Youri Larochelle a réussi deux interceptions lors de ce match qui s'est conclu par la marque de 43-6 en faveur des locaux.

Les Patriotes recevront la visite de l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie à 15h le samedi 20 septembre.

Premier et dernier match de la saison en football atome

Malgré un nombre élevé d'élèves en secondaire 1 à la polyvalente Bélanger en 2025, seulement 12 se sont inscrits au football atome cet automne. Plusieurs efforts ont été faits pour recruter des joueurs, mais en vain. Les Patriotes se sont quand même présentés au jamboree préparatoire du début de saison pour y affronter les Dragons des Deux-Rives et les Béliers de Montignac.

Dans le premier affrontement les Dragons ont eu le dessus sur les Patriotes 3 touchés à 0 et dans un match plus serré face aux Béliers, ces derniers l'ont emporté un touché à 0. Les Patriotes se sont vu stoppés à une verge de la ligne des buts en début de match par les Béliers pour empêcher le match nul.