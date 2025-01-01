Les Condors football freinés par les Lauréats de Saint-Hyacinthe

Sous les projecteurs du Cégep Beauce-Appalaches, le match de dimanche après-midi opposant les Condors aux Lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe s’est conclu par un revers de 38 à 14.

Les Lauréats ont imposé leur rythme, mais l’équipe beauceronne a poursuivi la bataille, enchaînant les séquences offensives et cherchant à forcer le jeu jusqu’à la fin.

« Nous avons été testés par une formation solide. Nos joueurs ont toutefois montré de la créativité et de la résilience. C’est ce genre d’expérience qui nous permet de grandir et de préparer les prochains rendez-vous », a mentionné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger.

En attaque, le quart-arrière Charles Boulianne a complété dix passes, dont une pour un touché au receveur Hubert Drouin. Ce dernier a également brillé en lançant une passe de 22 verges qui a mené à un touché d’Olivier Dubé. Du côté défensif, les Condors ont multiplié les arrêts et ajouté trois interceptions réussies par Zack St-Hilaire, Hayden Boivin-Lachance et Mathias Boily. Des jeux qui ont permis de contenir l’adversaire par moments et de démontrer la résilience de l’unité.

Prochains matchs à domicile

Les Condors seront de passage à Valleyfield le samedi 20 septembre à 19 h 30 pour affronter le Noir et Or. L’équipe sera ensuite de retour à domicile le samedi 27 septembre à 19 h 30 pour le match des retrouvailles face aux Volontaires de Sherbrooke, ainsi que le 25 octobre contre les Diablos de Trois-Rivières.

Match des retrouvailles

Le samedi 27 septembre, les Condors invitent justement leurs anciens membres pour le traditionnel match des retrouvailles présenté en partenariat avec la Fondation des Condors et l’Association des Anciens Condors Football (AACF).

Cet événement réunira plusieurs générations de joueurs et proposera des activités festives dès l’après-midi: visite des nouvelles installations et cérémonie du Temple de la renommée, suivies d’un social et d’un souper de style tailgate sous la tente. En soirée, dès 19 h 30, l’équipe affrontera les Volontaires du Cégep de Sherbrooke dans une rencontre marquée par la présentation des joueurs des années 1982 et 2005 à la mi-temps.

Les anciens membres des Condors sont invités à s’inscrire dès maintenant en ligne pour prendre part aux festivités.