Le samedi 29 novembre

La LNAH tiendra son tout premier Match des étoiles… à l’extérieur!

18 septembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Un premier Match des étoiles dans l’histoire de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) aura lieu le samedi 29 novembre prochain… et il se jouera sous les étoiles, sur une patinoire extérieure installée à l’Hippodrome de Trois-Rivières.

Le coup d’envoi de ce match exceptionnel sera donné à 16 h 30 dans le cadre de la Classique Hivernale Ellipse Assurances 2025, un événement qui réunira hockey professionnel, universitaire, junior et féminin du 28 novembre au 7 décembre.

La LNAH, dont fait partie le Cool FM de Saint-Georges, profitera de cette vitrine unique pour présenter certains de ses meilleurs talents dans une ambiance festive.

Bien que les alignements officiels n’aient pas encore été dévoilés, des joueurs du Cool FM pourraient être de la partie. La ligue a confirmé que chaque équipe disposera d’un nombre limité de billets à l’unité pour permettre à ses partisans d’assister à la rencontre.

Un spectacle musical suivra le match, et d’autres détails sur la programmation artistique sont à venir. Les passeports valides pour les 10 jours d’activités sont déjà disponibles sur le site web de l’événement.

Une semaine complète de hockey

En plus du match des étoiles de la LNAH, la Classique Hivernale proposera un affrontement universitaire entre les Patriotes de l’UQTR et les Redbirds de McGill, un match nostalgique avec d’anciens joueurs des Canadiens de Montréal et des vétérans de la LHJMQ, une vitrine de hockey féminin avec les Diablos de Trois-Rivières et les Voltigeurs de Drummondville, ainsi qu’un tournoi mineur et une séance de patinage libre.

La semaine se conclura avec la Coupe de la 55, un tournoi réunissant les Cataractes de Shawinigan, les Tigres de Victoriaville, le Phoenix de Sherbrooke et les Voltigeurs de Drummondville.

