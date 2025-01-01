Nous joindre
Contre Princeville

Les Condors hockey renouent avec la victoire à domicile

durée 10h00
20 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Après deux défaites consécutives, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont retrouvé le chemin de la victoire ce vendredi 19 septembre en s’imposant 6 à 3 face au Titan de Princeville, devant leurs partisans au Centre sportif Lacroix-Dutil.

La troupe de Toby Lafrance a démarré la rencontre en force, inscrivant trois buts rapides en première période. Justin Breton a ouvert la marque après un peu plus de cinq minutes de jeu, suivi de Philippe Vézina, qui inscrivait son premier filet de la saison, et de Thomas Aubin, bien alimenté par Logan Poulin.

Princeville a bien tenté de répliquer avec un but en fin de période, mais les Condors ont maintenu la pression au second engagement. Charles-Albert Pouliot a creusé l’écart à 4-1, avant que les visiteurs ne réduisent la marque à 4-2 juste avant la pause.

En troisième période, Logan Poulin a porté le score à 5-2, mais le Titan n’avait pas dit son dernier mot, David-Alexandre Coulombe inscrivant un doublé pour maintenir le suspense. C’est toutefois Charles-Albert Pouliot, avec son troisième but du match en fin de rencontre, qui a mis fin aux espoirs de remontée.

Thomas Aubin a été nommé première étoile de la rencontre, soulignant une prestation dominante. Le gardien Ryan Gagné, solide devant la cage beauceronne, a quant à lui reçu la troisième étoile.

Les Condors disputeront leur prochain match à domicile ce dimanche 21 septembre à 14 h, alors qu’ils recevront le Collège Français de Longueuil.

