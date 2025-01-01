Les Chevaliers de Lévis décrochent une victoire pour leur première à domicile

C’était soir de rentrée à Lévis, ce vendredi 19 septembre, pour les Chevaliers alors qu’après quatre parties à l’étranger, ils se retrouvaient devant leur partisan avec plus de 900 présents.

Pour démarrer la 29e édition locale, les lévisiens recevaient l’Intrépide de Gatineau et le pilote Pier-Luc Giguère fait confiance à son jeune portier de 15 ans, Zachary Lainesse.

Son vis-à-vis, Xavier Halloran obtient le demi-cercle de la part de Simon Labrecque. Les Chevaliers ont écopé de deux punitions, mais ont réussi à bloquer les attaques adverses. Logan Bêty a manqué deux échappés alors qu'il a profité d'une brèche dans la défensive gatinoise lors du désavantage numérique. Un court résumé pour peu d’action des deux côtés dans ce premier vingt. Après 20 minutes de jeu, 16-8 les lancers en faveur de l’Intrépide.

Un deuxième vingt à la faveur de Lévis alors qu’ils réussissent à inscrire le premier filet de la saison à domicile et c’est les jumeaux St-Hilaire qui s'allient pour déjouer le gardien Halloran. Jonathan dévie le lancer de Christopher et donne l’avantage 1 à 0 pour les Chevaliers. Ce but donne de l’élan aux Chevaliers alors qu’ils sont en contrôle du reste de la période. Gatineau n’est pas venu à Lévis pour se faire blanchir alors qu’ils multiplient les attaques envers Lainesse, mais ce dernier se dresse jusqu'à 5:43 alors que Philippe Garneau trouve l’espace pour glisser la rondelle dans le fond du filet.

Tout est à recommencer pour les deux équipes. Passé la mi-période, Benjamin Corso inscrit son premier en carrière dans la ligue M18 AAA alors qu’il décoche un lancer à bout portant de la ligne bleue. En fin de période Simon Chartier inscrit le but d’assurance dans un filet désert avec 4 secondes à jouer. La marque finale 3-1, Lévis.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain 13h30 alors que l’Intrépide de Gatineau sera à nouveau en visite à l’Aréna de Lévis.