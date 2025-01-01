Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Devant plus de 900 partisans

Les Chevaliers de Lévis décrochent une victoire pour leur première à domicile

durée 12h00
20 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron

C’était soir de rentrée à Lévis, ce vendredi 19 septembre, pour les Chevaliers alors qu’après quatre parties à l’étranger, ils se retrouvaient devant leur partisan avec plus de 900 présents.

Pour démarrer la 29e édition locale, les lévisiens recevaient l’Intrépide de Gatineau et le pilote Pier-Luc Giguère fait confiance à son jeune portier de 15 ans, Zachary Lainesse.

Son vis-à-vis, Xavier Halloran obtient le demi-cercle de la part de Simon Labrecque. Les Chevaliers ont écopé de deux punitions, mais ont réussi à bloquer les attaques adverses. Logan Bêty a manqué deux échappés alors qu'il a profité d'une brèche dans la défensive gatinoise lors du désavantage numérique. Un court résumé pour peu d’action des deux côtés dans ce premier vingt. Après 20 minutes de jeu, 16-8 les lancers en faveur de l’Intrépide.

Un deuxième vingt à la faveur de Lévis alors qu’ils réussissent à inscrire le premier filet de la saison à domicile et c’est les jumeaux St-Hilaire qui s'allient pour déjouer le gardien Halloran. Jonathan dévie le lancer de Christopher et donne l’avantage 1 à 0 pour les Chevaliers. Ce but donne de l’élan aux Chevaliers alors qu’ils sont en contrôle du reste de la période. Gatineau n’est pas venu à Lévis pour se faire blanchir alors qu’ils multiplient les attaques envers Lainesse, mais ce dernier se dresse jusqu'à 5:43 alors que Philippe Garneau trouve l’espace pour glisser la rondelle dans le fond du filet.

Tout est à recommencer pour les deux équipes. Passé la mi-période, Benjamin Corso inscrit son premier en carrière dans la ligue M18 AAA alors qu’il décoche un lancer à bout portant de la ligne bleue. En fin de période Simon Chartier inscrit le but d’assurance dans un filet désert avec 4 secondes à jouer. La marque finale 3-1, Lévis.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain 13h30 alors que l’Intrépide de Gatineau sera à nouveau en visite à l’Aréna de Lévis.

Les trois étoiles RDS :
1e étoile : Christopher St-Hilaire des Chevaliers
2e étoile :Jonathan St-Hilaire des Chevaliers
3 étoile : Philippe Garneau de l’Intrépide

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La défensive des Patriotes cadets a été intraitable

Publié à 10h00

La défensive des Patriotes cadets a été intraitable

La défensive des Patriotes cadets, de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, a été intraitable et n’a rien accordée à l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon, de Sainte-Marie, lors du match à domicile disputé samedi après-midi. D'abord la ligne défensive a été très physique notamment mené par un certain William Fortin. Il faut aussi ...

LIRE LA SUITE
Les athlètes d’Hubert Poulin brillent au Gala de boxe de Saint-Zacharie

Publié hier à 18h00

Les athlètes d’Hubert Poulin brillent au Gala de boxe de Saint-Zacharie

Le Gala de boxe de Saint-Zacharie, qui s’est tenu le samedi 20 septembre devant près de 400 spectateurs, a offert une soirée riche en émotions et en performances, notamment pour les athlètes du Club de boxe Hubert Poulin de Saint-Georges. Sur les 14 combats à l’affiche, plusieurs mettaient en vedette des pugilistes formés par Hubert Poulin. « La ...

LIRE LA SUITE
Les Dragons dominent l'Embâcle pour le match des anciens

Publié hier à 16h15

Les Dragons dominent l'Embâcle pour le match des anciens

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges se sont vite relevés de leur défaite de la semaine précédente, en blanchissant 35-0 L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, ce vendredi 19 septembre à Saint-Georges. À noter que ce match était aussi un match à l'honneur des anciens Dragons.  Les Dragons s’imposent dès leur première ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge