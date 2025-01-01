Deux victoires en deux matchs pour les Chevaliers de Lévis

Un deuxième match en moins de 24 heures était à l’horaire pour les Chevaliers et à nouveau l’Intrépide de Gatineau était l’adversaire des Chevaliers. Les deux entraîneurs-chef font une rotation dans les filets alors que Gatineau place

Xavier Lesage et pour Lévis, Nathan Gagnon obtient son troisième départ de la saison. Un premier vingt intense pour Lévis ce qui est le contraire de la première période de la vieille alors qu’ils s’imposent physiquement et récupère des rondelles libres pour en envoyer 12 vers Xavier Lesage.

Malgré un bon début de partie pour Lévis, c’est les visiteurs qui ouvrent la marque à 19:06 alors qu’Edouard Michaud déjoue Gagnon. Après 20 minutes de jeu, 1-0 Gatineau.

Le deuxième tiers débute fort alors que le vétéran Simon Chartier bat Lesage d’un tir digne des lignes majeures dans la lucarne. Un but marqué sans aide après seulement 42 secondes de jeu. Les Chevaliers ont nivelé la marque et ont le vent dans les voiles alors qu’ils réussissent à atteindre le filet à vingt reprises contre cinq pour l’Intrépide. Lévis réussit à effacer deux attaques à cinq de Gatineau et retourner au vestiaire avec un marque égale 1 à 1.

Le troisième et dernier tiers est l’affaire des représentants de Chaudière-Appalaches alors qu’ils inscrivent quatre filets. Tout d’abord Anthony Breton reçoit une passe de Ludovic Plante pour déjouer Lesage d’un tir franc. Quelques instants plus tard, à 3:35, Jacob Boucher inscrit son premier de la campagne. Il faut attendre à 16:25 avant de voir un autre but de Lévis alors que

Ludovic Plante dirige la rondelle vers la cage adverse et Loïk Poulin passe par là pour récupérer le retour et inscrire le quatrième des siens. L’Intrépide tente de revenir dans le match alors que Malik

Chénier-Meunier remet à Philippe Garneau et celui-ci bat Nathan Gagnon. En fin d’engagement, Simon Labrecque retire son gardien au profit d’un sixième joueur ce qui ne porte pas fruit alors que Jonathan St-Hilaire marque dans une cage vide. La marque finale 5-2, Lévis.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu mercredi 24 septembre 19h30 alors que les Élites de Jonquière seront en visite à l’Aréna de Lévis