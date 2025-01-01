Les athlètes d’Hubert Poulin brillent au Gala de boxe de Saint-Zacharie

Le Gala de boxe de Saint-Zacharie, qui s’est tenu le samedi 20 septembre devant près de 400 spectateurs, a offert une soirée riche en émotions et en performances, notamment pour les athlètes du Club de boxe Hubert Poulin de Saint-Georges.

Sur les 14 combats à l’affiche, plusieurs mettaient en vedette des pugilistes formés par Hubert Poulin. « La plupart de mes athlètes sont sortis de là avec la victoire, a-t-il affirmé. Même ceux qui ont perdu ont livré trois bons rounds et gagné en expérience. Tout le monde a tout donné. »

Parmi les faits saillants, Dave Rodrigue a remporté la finale, tandis que William Breton a pris sa revanche après une défaite au gala de Saint-Georges. Jean-William Caron et Frank Bouffard ont également décroché des victoires. Gabriel Paquet a impressionné en remportant haut la main son tout premier combat, et Pier-Alexandre Rodrigue a signé une victoire convaincante face à un adversaire plus expérimenté.

« Mon petit Thomas Rodrigue a aussi fait une belle prestation, et son grand frère Alex, malgré la défaite, a livré le combat de la soirée contre un adversaire physiquement plus fort. Il a tout donné. »

Même les boxeurs qui ont perdu ont marqué des points auprès de leur entraîneur. Jessy Landry a tenu tête à un adversaire coriace. « Jessy a livré une guerre de trois rounds, avec un retour en force au troisième round qui a ébranlé son adversaire. »

L’ambiance sur place était électrisante, selon Hubert Poulin : « Ça criait fort pour les locaux. C’était plaisant, on sentait le soutien de la foule. »

Le Club de boxe ne perd pas de temps : dès la semaine prochaine, Jessy, Ryan, Dave et Justin seront de nouveau en action. Le coach conclut avec fierté : « Chapeau à mon équipe. Je suis un coach très fier de ma gang. »