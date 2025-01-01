Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Retour en images

Les athlètes d’Hubert Poulin brillent au Gala de boxe de Saint-Zacharie

durée 18h00
21 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Gala de boxe de Saint-Zacharie, qui s’est tenu le samedi 20 septembre devant près de 400 spectateurs, a offert une soirée riche en émotions et en performances, notamment pour les athlètes du Club de boxe Hubert Poulin de Saint-Georges.

Sur les 14 combats à l’affiche, plusieurs mettaient en vedette des pugilistes formés par Hubert Poulin. « La plupart de mes athlètes sont sortis de là avec la victoire, a-t-il affirmé. Même ceux qui ont perdu ont livré trois bons rounds et gagné en expérience. Tout le monde a tout donné. »

Parmi les faits saillants, Dave Rodrigue a remporté la finale, tandis que William Breton a pris sa revanche après une défaite au gala de Saint-Georges. Jean-William Caron et Frank Bouffard ont également décroché des victoires. Gabriel Paquet a impressionné en remportant haut la main son tout premier combat, et Pier-Alexandre Rodrigue a signé une victoire convaincante face à un adversaire plus expérimenté.

« Mon petit Thomas Rodrigue a aussi fait une belle prestation, et son grand frère Alex, malgré la défaite, a livré le combat de la soirée contre un adversaire physiquement plus fort. Il a tout donné. »

Même les boxeurs qui ont perdu ont marqué des points auprès de leur entraîneur. Jessy Landry a tenu tête à un adversaire coriace. « Jessy a livré une guerre de trois rounds, avec un retour en force au troisième round qui a ébranlé son adversaire. »

L’ambiance sur place était électrisante, selon Hubert Poulin : « Ça criait fort pour les locaux. C’était plaisant, on sentait le soutien de la foule. »

Le Club de boxe ne perd pas de temps : dès la semaine prochaine, Jessy, Ryan, Dave et Justin seront de nouveau en action. Le coach conclut avec fierté : « Chapeau à mon équipe. Je suis un coach très fier de ma gang. »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La défensive des Patriotes cadets a été intraitable

Publié à 10h00

La défensive des Patriotes cadets a été intraitable

La défensive des Patriotes cadets, de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, a été intraitable et n’a rien accordée à l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon, de Sainte-Marie, lors du match à domicile disputé samedi après-midi. D'abord la ligne défensive a été très physique notamment mené par un certain William Fortin. Il faut aussi ...

LIRE LA SUITE
Les Dragons dominent l'Embâcle pour le match des anciens

Publié hier à 16h15

Les Dragons dominent l'Embâcle pour le match des anciens

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges se sont vite relevés de leur défaite de la semaine précédente, en blanchissant 35-0 L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, ce vendredi 19 septembre à Saint-Georges. À noter que ce match était aussi un match à l'honneur des anciens Dragons.  Les Dragons s’imposent dès leur première ...

LIRE LA SUITE
Deux victoires en deux matchs pour les Chevaliers de Lévis

Publié hier à 12h00

Deux victoires en deux matchs pour les Chevaliers de Lévis

Un deuxième match en moins de 24 heures était à l’horaire pour les Chevaliers et à nouveau l’Intrépide de Gatineau était l’adversaire des Chevaliers. Les deux entraîneurs-chef font une rotation dans les filets alors que Gatineau place Xavier Lesage et pour Lévis, Nathan Gagnon obtient son troisième départ de la saison. Un premier vingt intense ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge