Victoire 35 à 0

Les Dragons dominent l'Embâcle pour le match des anciens

durée 16h15
21 septembre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Frédéric Poulin, responsable des communications

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges se sont vite relevés de leur défaite de la semaine précédente, en blanchissant 35-0 L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, ce vendredi 19 septembre à Saint-Georges. À noter que ce match était aussi un match à l'honneur des anciens Dragons. 

Les Dragons s’imposent dès leur première possession du ballon, avec un touché de Xavier Lachance. Vers la fin du premier quart, Étienne Gilbert double l’avance des siens.

Au deuxième quart, Sebastian Daladier recouvre un ballon échappé par L’Embâcle grâce au travail de Mathis Bourque, mais les Dragons l’échappent à leur tour sur leur séquence offensive suivante. La défensive limite les dégâts en bloquant une tentative de placement de Sainte-Marie. Puis, Jossua Vallerand marque le troisième majeur des Dragons en même temps que sonne la pause de la mi-temps.

Au troisième quart, Xavier Lachance franchit la zone des buts pour la deuxième fois de la partie. Jossua Vallerand intercepte une passe de L’Embâcle, mais les Dragons échappent le ballon sur la séquence suivante. Au dernier quart, Alexandre Fortier marque un touché à son tour, portant la marque à 35-0, ce force ainsi à jouer le reste de la partie en temps continu et confirme la victoire des Dragons.

L’offensive des Dragons a cumulé 176 verges au sol et 124 par la passe. En plus de ses deux touchés, Xavier Lachance a couru un total de 129 verges en 16 portées. Étienne Gilbert s’est également distingué avec un total de 58 verges (courses et passes) et 1 touché.

En défensive, c’est Jacob Rochette qui a été le plus sollicité, avec un total de 11,5 plaqués combinés, dont 3 pour perte de terrain. Jossua Vallerand (2,5 plaqués combinés, 1 interception
et 2 passes rabattues) et Olivier Carrier (4 plaqués combinés dont 1 sac) ont également bien
fait.

« Nos trois unités ont dominé. Nous avons exécuté notre plan de match. Nous avons fait
quelques erreurs, mais en général nous avons été dominants sur chacune des facettes du jeu.
Nous prenons confiance pour la suite de la saison », commentait l’entraîneur-chef des Dragons,
Carl Dallaire.

Les Dragons seront en pause ce week-end. Ils affronteront les Centaures de l’École secondaire de La Courvilloise le samedi 4 octobre à 13 h.

