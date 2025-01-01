La défensive des Patriotes cadets a été intraitable

La défensive des Patriotes cadets, de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, a été intraitable et n’a rien accordée à l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon, de Sainte-Marie, lors du match à domicile disputé samedi après-midi.

D'abord la ligne défensive a été très physique notamment mené par un certain William Fortin. Il faut aussi souligner l'excellent travail des secondeurs Thomas Mathieu, Elliot Gilbert et Isaac Bégin, qui ont réalisé plusieurs plaqués. Enfin, les demi-défensifs Michael Lamontagne et Youri Larochelle ont réalisé plusieurs plaqués et Larochelle en a ajouté, avec une interception clé dans le match.

À l'attaque, les Patriotes ont fait face aussi à une bonne défensive coriace pendant tout le match. Sur une des premières séquences, le quart Zack Poulin a rejoint sa cible favorite du match, Loukas Maheux, pour le majeur suivi d'un botté d'après touché de Lea-Kim Mercier qui a par ailleurs réussi ses trois bottés. La marque de 7-0 est demeurée jusqu'au milieu du 4e quart. C'est à ce moment que les Patriotes ont opté pour une séquence de jeux au sol, et c'est le porteur de ballon Oldritche Nadeau qui a inscrit le touché. Celui-ci va en ajouter un second, en fin de match. Les Patriotes ont gagné par la marque de 21-0.

L'entraîneur-chef Michaël Chamberland souligne qu'il y a une très bonne parité dans la ligue et ça se voit dans les parties. «On a une belle et bonne équipe et les résultats sont là, on a gagné, mais il va falloir jouer 48 minutes complètes et mieux exécuter nos jeux à l'attaque. C'est une saison qui demeure très longue et l'échantillon demeure très mince pour l'instant pour se laisser emporter! Il va falloir continuer à travailler fort en pratique et à persévérer en match pour s'améliorer», a commenté le coach après la partie.

Les cadets visiteront le Graal du collège Clarétain à Victoriaville ce vendredi 26 septembre.

Patriotes Juvéniles

Les Patriotes juvéniles accueillaient le Laser de Rochebelle, le 20 septembre, pour leur 3e match de saison régulière.

C'est l'équipe visiteure qui s'est inscrite au tableau en premier avec un touché au sol de 27 verges. Les Beaucerons ont ensuite répondu avec un touché de Pier-Olivier Poulin. Les Patriotes ont su profiter des largesses de Rochebelle en inscrivant 28 points avant la fin de la première demie.

Plusieurs revirements ont étés créés par la puissante défensive des Patriotes. Durant ce match, Thomas St-Pierre, Félix-Antoine Maheux, Alex Champagne et l'entièreté du front défensif ont su limiter la puissante attaque au sol de Rochebelle en réalisant des plaqués violents tout au long de la rencontre.

C'est en revanche le jeu au sol des joeurs de la polyvalente Bélanger qui a connu de forts moments. Thomas Bellegarde a marqué trois touchés au sol, Elliot Poulin en a marqué un, en plus de cumuler environ 60 verges par la course. Mathias Drouin a marqué un majeur et a couru pour plus de 125 verges et Wesley Bureau en a ajouté un de plus aussi au sol. Les Patriotes ont remporté la rencontre 49 à 13.

Ils affronteront les Alérions du Collège François de Laval, ce vendredi 26 septembre. Cette rencontre déterminera probablement le premier rang du classement général, car les deux formations sont encore invaincues cette saison.