Les Condors football frappent fort à Valleyfield

En déplacement à Valleyfield samedi soir, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont livré une performance sans appel, signant une victoire éclatante de 38 à 0 face au Noir et Or.

Solides des deux côtés du ballon, ils ont rapidement pris le contrôle du match et maintenu la cadence jusqu’au sifflet final, sans jamais relâcher la pression.

Le quart-arrière Charles Boulianne a mené l’unité offensive avec aplomb, complétant 18 de ses 24 passes pour des gains de 240 verges et un touché. Impressionnant par sa vision du jeu, il a réussi à distribuer le ballon à 11 receveurs différents. La recrue Adam Giguère a également brillé, transformant ses neuf portées en 87 verges de gains et trois touchés, confirmant son impact immédiat dans l’alignement.

La défense n’a laissé aucune chance au Noir et Or, forçant trois interceptions. Émile Paradis a inscrit sa première de la saison, tandis que Mathias Boily et William Leclerc ont aussi intercepté le quart adverse. Boily a ajouté six plaqués et deux assistés, alors qu’Antonin Jacques s’est illustré sur la ligne avec deux sacs du quart-arrière.

«C’est une victoire complète. L’attaque a trouvé ses repères, la défensive a forcé des revirements clés et l’intensité est restée constante du début à la fin. Si nous poursuivons dans cette direction, nous avons tout ce qu’il faut pour viser une place en séries», a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger, à l'issue de la partie

Match des retrouvailles

Ce samedi 27 septembre, le traditionnel match des retrouvailles célébrera l’héritage Condors. Présenté en partenariat avec la Fondation des Condors et l’Association des Anciens Condors Football (AACF), l’événement réunira plusieurs générations de joueurs pour raviver des souvenirs, honorer les années marquantes et mettre en lumière la force de la communauté Condors.

À la cérémonie d’avant-match, deux figures marquantes seront intronisées au Temple de la renommée. Benoît Gravel, considéré comme le père des Condors, fondateur du programme et premier entraîneur-chef de 1972 à 1984, a mené l’équipe au Bol d’Or en 1979 et 1980, et marqué des générations par sa vision et son rôle de mentor. Renald Poulin, étudiant en Soins infirmiers et membre de l’édition fondatrice de 1972, surnommé « Butkus » pour sa rudesse, a brillé comme centre et secondeur à une époque où l’on jouait des deux côtés du ballon; il avait été élu joueur défensif de la ligue de la Rive-Sud en 1972, incarnant la passion et la combativité qui allaient forger l’identité des Condors.

De retour à la maison pour le match des retrouvailles dès 19 h 30 contre les Volontaires de Sherbrooke, la formation beauceronne sera aussi sur son terrain le 25 octobre pour son dernier match à domicile contre les Diablos de Trois-Rivières.

Avant et après le coup d’envoi, le public pourra profiter de l’ambiance d’avant-match et de divers kiosques. Une boutique Condors permettra également de se procurer des vêtements aux couleurs de l’équipe, tandis que le kiosque Unik mettra en valeur des produits issus des «mini-entreprises» des étudiants et étudiantes de 3e année en Techniques de comptabilité et de gestion.

Source: Jennyfer Thiboutot