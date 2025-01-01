Une nouvelle saison s’amorce dans la Ligue de hockey Côte-Sud

La Ligue de hockey Côte-Sud amorcera sa nouvelle saison, ce vendredi 26 septembre, avec la présentation de deux parties à Sainte-Marie et Saint-Charles.

Les huit formations, qui composaient le circuit l’an dernier, sont toutes de retour et disputeront un calendrier de 20 parties qui se terminera le 7 février prochain.

Les camps d’entrainement sont amorcés depuis quelques temps et des parties hors-concours seront présentés au cours du prochain week-end, en préparation pour le début de cette nouvelle saison.

«Le fait d’amorcer la saison une semaine plus tôt qu’à l’habitude donnera à nos équipes une certaine latitude en ce qui a trait à la reprise des parties en raison des conditions climatiques», indique Jean-Danyel Samson, membre du nouveau comité de direction du circuit.

Pour l’occasion, le Giovannina de Sainte-Marie recevra la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien, alors que le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli visitera les Éperviers de Saint-Charles, deux rencontres qui s’amorceront à 20 h 45.

Une gestion renouvelée en 2025-2026

Quelques nouveautés marqueront cette nouvelle saison de la LHCS, dont la création d’un nouveau comité de gestion qui sera mené par Jean-Philippe Cloutier, ancien président du circuit, qui reprend du service à ce titre et succède ainsi au président sortant Jean-Danyel Samson qui a pris la décision, à la fin de la dernière saison, de quitter ses fonctions par manque de disponibilité.

M. Samson reste toutefois impliqué au sein de ce nouveau comité de gestion, qui sera complété par Dany Poulin, mieux connu sous le nom de Dan Pou, personnalité qui a longtemps œuvré dans les médias de Québec.

François Talbot, responsable des arbitres, conservera ses fonctions également et œuvrera de concert avec le comité de gestion et le bureau des gouverneurs composé de représentants des huit équipes.

Circuit en bonne santé

Membre du comité de direction, Jean-Danyel Samson souligne que la Ligue de hockey Côte-Sud est en excellente santé et ce faisant, le circuit a suscité l’intérêt d’autres équipes évoluant dans d’autres circuits sénior qui auraient souhaité joindre le circuit dès cette saison.

Avec les membres du bureau des gouverneurs, il a été décidé de mettre tout projet d’expansion sur pause pour le moment, la priorité étant d’assurer la stabilité du circuit et la santé des huit équipes formant celui-ci.

Premier repêchage des Junior AA

Par ailleurs, dans une volonté de se rapprocher de la Ligue Junior AA Chaudière-Appalaches, un premier repêchage a permis aux huit équipes du circuit de retenir les services de 40 joueurs ayant terminé leur stage junior et ne pouvant être considérés comme étant «des joueurs locaux» en fonction des territoires des huit équipes de la LHCS.

Ainsi, cinq rondes de repêchage ont eu lieu il y a quelques semaines et 40 joueurs ont ainsi pu être protégés par les huit équipes du circuit. Voici la liste de ces joueurs:

Ronde 1

1. Saint-Charles: Mathieu Aubin

2. Saint-Damien: Édouard Provencher

3. Saint-Prosper: Antoine Lessard

4. Saint-Joseph: Mathieu Arguin

5. Sainte-Marie: Antoine Fournier

6. Saint-Jean-Port-Joli: Émile Labrie

7. Montmagny: Louis-Philippe Charest

8. Lotbinière: Ismaël Caux

Ronde 2

9. Saint-Charles: Jérémy Gagnon

10. Saint-Damien: Louis Baillargeon

11. Saint-Prosper: Zachary Talbot

12. Saint-Joseph: Derek Fecteau

13. Sainte-Marie: Cédric Beaudoin

14. Saint-Jean-Port-Joli: Philippe Bisson

15. Montmagny: Nathan Beaulieu

16. Lotbinière: Wylen Bourque

Ronde 3

17. Saint-Charles: Nathan Dupont

18. Saint-Damien: Olivier Levasseur

19. Saint-Prosper: Samuel Larochelle

20. Saint-Joseph: Clément Rodrigue

21. Sainte-Marie: Maxime Lefebvre

22. Saint-Jean-Port-Joli: William St-Pierre

23. Montmagny: Jonathan Lehoux

24. Lotbinière: Cédrick De Villers

Ronde 4

25. Saint-Charles: Alex Lavertu

26. Saint-Damien: Étienne Lavoie

27. Saint-Prosper: Charles-Émile Dion

28. Saint-Joseph: Edgar Laflamme

29. Sainte-Marie: Xavier Robitaille

30. Saint-Jean-Port-Joli: Christopher Marin

31. Montmagny: Xavier Mc Nicoll-Belzile

32. Lotbinière: Philippe Gosselin

Ronde 5

33. Saint-Charles: Matéo Castonguay

34. Saint-Damien: Félix Belval

35. Saint-Prosper: Tristan Groleau

36. Saint-Joseph: Thomas Fradette

37. Sainte-Marie: Mika Gonthier-Bernard

38. Saint-Jean-Port-Joli: Alexis Audibert

39. Montmagny: Zachary Gagnon

40. Lotbinière: Vincent Beaudet