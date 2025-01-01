Dès vendredi
Une nouvelle saison s’amorce dans la Ligue de hockey Côte-Sud
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Serge Lamontagne
La Ligue de hockey Côte-Sud amorcera sa nouvelle saison, ce vendredi 26 septembre, avec la présentation de deux parties à Sainte-Marie et Saint-Charles.
Les huit formations, qui composaient le circuit l’an dernier, sont toutes de retour et disputeront un calendrier de 20 parties qui se terminera le 7 février prochain.
Les camps d’entrainement sont amorcés depuis quelques temps et des parties hors-concours seront présentés au cours du prochain week-end, en préparation pour le début de cette nouvelle saison.
«Le fait d’amorcer la saison une semaine plus tôt qu’à l’habitude donnera à nos équipes une certaine latitude en ce qui a trait à la reprise des parties en raison des conditions climatiques», indique Jean-Danyel Samson, membre du nouveau comité de direction du circuit.
Pour l’occasion, le Giovannina de Sainte-Marie recevra la visite du Plastiques Moore de Saint-Damien, alors que le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli visitera les Éperviers de Saint-Charles, deux rencontres qui s’amorceront à 20 h 45.
Une gestion renouvelée en 2025-2026
Quelques nouveautés marqueront cette nouvelle saison de la LHCS, dont la création d’un nouveau comité de gestion qui sera mené par Jean-Philippe Cloutier, ancien président du circuit, qui reprend du service à ce titre et succède ainsi au président sortant Jean-Danyel Samson qui a pris la décision, à la fin de la dernière saison, de quitter ses fonctions par manque de disponibilité.
M. Samson reste toutefois impliqué au sein de ce nouveau comité de gestion, qui sera complété par Dany Poulin, mieux connu sous le nom de Dan Pou, personnalité qui a longtemps œuvré dans les médias de Québec.
François Talbot, responsable des arbitres, conservera ses fonctions également et œuvrera de concert avec le comité de gestion et le bureau des gouverneurs composé de représentants des huit équipes.
Circuit en bonne santé
Membre du comité de direction, Jean-Danyel Samson souligne que la Ligue de hockey Côte-Sud est en excellente santé et ce faisant, le circuit a suscité l’intérêt d’autres équipes évoluant dans d’autres circuits sénior qui auraient souhaité joindre le circuit dès cette saison.
Avec les membres du bureau des gouverneurs, il a été décidé de mettre tout projet d’expansion sur pause pour le moment, la priorité étant d’assurer la stabilité du circuit et la santé des huit équipes formant celui-ci.
Premier repêchage des Junior AA
Par ailleurs, dans une volonté de se rapprocher de la Ligue Junior AA Chaudière-Appalaches, un premier repêchage a permis aux huit équipes du circuit de retenir les services de 40 joueurs ayant terminé leur stage junior et ne pouvant être considérés comme étant «des joueurs locaux» en fonction des territoires des huit équipes de la LHCS.
Ainsi, cinq rondes de repêchage ont eu lieu il y a quelques semaines et 40 joueurs ont ainsi pu être protégés par les huit équipes du circuit. Voici la liste de ces joueurs:
Ronde 1
1. Saint-Charles: Mathieu Aubin
2. Saint-Damien: Édouard Provencher
3. Saint-Prosper: Antoine Lessard
4. Saint-Joseph: Mathieu Arguin
5. Sainte-Marie: Antoine Fournier
6. Saint-Jean-Port-Joli: Émile Labrie
7. Montmagny: Louis-Philippe Charest
8. Lotbinière: Ismaël Caux
Ronde 2
9. Saint-Charles: Jérémy Gagnon
10. Saint-Damien: Louis Baillargeon
11. Saint-Prosper: Zachary Talbot
12. Saint-Joseph: Derek Fecteau
13. Sainte-Marie: Cédric Beaudoin
14. Saint-Jean-Port-Joli: Philippe Bisson
15. Montmagny: Nathan Beaulieu
16. Lotbinière: Wylen Bourque
Ronde 3
17. Saint-Charles: Nathan Dupont
18. Saint-Damien: Olivier Levasseur
19. Saint-Prosper: Samuel Larochelle
20. Saint-Joseph: Clément Rodrigue
21. Sainte-Marie: Maxime Lefebvre
22. Saint-Jean-Port-Joli: William St-Pierre
23. Montmagny: Jonathan Lehoux
24. Lotbinière: Cédrick De Villers
Ronde 4
25. Saint-Charles: Alex Lavertu
26. Saint-Damien: Étienne Lavoie
27. Saint-Prosper: Charles-Émile Dion
28. Saint-Joseph: Edgar Laflamme
29. Sainte-Marie: Xavier Robitaille
30. Saint-Jean-Port-Joli: Christopher Marin
31. Montmagny: Xavier Mc Nicoll-Belzile
32. Lotbinière: Philippe Gosselin
Ronde 5
33. Saint-Charles: Matéo Castonguay
34. Saint-Damien: Félix Belval
35. Saint-Prosper: Tristan Groleau
36. Saint-Joseph: Thomas Fradette
37. Sainte-Marie: Mika Gonthier-Bernard
38. Saint-Jean-Port-Joli: Alexis Audibert
39. Montmagny: Zachary Gagnon
40. Lotbinière: Vincent Beaudet