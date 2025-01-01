Les finales de championnats de stock-car disputées demain

L’Autodrome Chaudière sera l’hôte de la série Granite State Pro Stock, ce samedi 27 septembre, à Vallée-Jonction.

L'ovale accueillera aussi les courses de fin de championnat des classes locales de stock-car.

Granite Pro Stock Series

En plus des pilotes américains (dont Andy Gilbert et son père, Marco Gilber, du Maine), les spectateurs auront l’opportunité de voir les pilotes québécois rivaliser avec eux sur le bitume de Vallée-Jonction: Alexendre Tardif, Patrick Laperle, William Roberge et Alex Labbé, entre autres.

Une bourse de 10 000 $ US sera en jeu lors de cette épreuve. L’année dernière, c’est le pilote Casey Call (no.90), qui a été sacré grand champion de la série. Évoluant également dans cette catégorie, on retrouvera Corey Bubar (no.12x), Jimmy Renfrew jr (no.00NH), Dave Farrington jr (no.23), Joey Doiron (no.73D), Cory Casagrande (no.7CT), et Derek Griffith (no.12G).

Nascar Truck

Les camionnettes se disputeront une dernière finale pour la saison 2025. Ils sont une dizaine à avoir répondu présent pour prendre part à l’épreuve. En tête du classement, le pilote de Saint-Édouard, Jérémy Bergeron (no.81) semble en bonne posture pour mettre la main sur le titre de champion de la division. Ce sera sans l’ombre d’un doute une dernière présence en piste qui marquera l’histoire.

Nascar Vintage

Les rutilantes bagnoles de cette division seront pour leur part, en piste, pour une finale de 75 tours. De leur côté, une douzaine de pilotes ont répondu à l’appel pour la dernière course de la saison. Au classement général, on y retrouve la voiture no.43, pilotée par Maxime Gagné. La lutte à observer sera pour la deuxième place, entre Claude Goupil (no.71) et Alexandre Tessier (no.34).

Nascar Sport Compact Senior

Ce sera la dernière chance pour les pilotes de mettre la main sur de précieux points. Au classement général, on y retrouve en tête le pilote de Saint-Georges, Bobby Bureau (no.28), avec seulement 10 points en avance sur la recrue dans cette division, Dale Côté (no.59). De leur côté, ils sont une dizaine à avoir répondu présents et à vouloir prendre part à la dernière finale de 50 tours.

Nascar Sport Compact Développement

Ils seront plus d’une quinzaine en piste pour démontrer qu’ils ont bien leur place sur le bitume de l’Autodrome Chaudière. Dans cette division, c’est le pilote de Vallée-Jonction, Jérémy Poulin (no.18), qui semble être en bonne posture pour mettre la main sur le championnat 2025. Chose certaine, ils sont de nombreux aspirant(e)s au podium et chaque course apporte son lot de succès pour plusieurs!

Rédaction: Sonia Godbout, relationniste, Autodrome Chaudière