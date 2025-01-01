Les Condors hockey s’inclinent à domicile face à Longueuil

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont subi un revers de 4 à 1 contre le Collège Français de Longueuil, ce dimanche 21 septembre, à Saint-Georges.

La formation beauceronne avait pourtant pris les devants tôt dans le match grâce à Mathys Lapointe, qui a trouvé le fond du filet après seulement deux minutes de jeu, sur des passes de Philippe Vézina et Édouard Lessard. Longueuil a toutefois répliqué avec autorité par la suite.

Mathieu Tessier a d’abord créé l’égalité en deuxième période, avant de permettre aux siens de prendre les devants en inscrivant un doublé. Étienne Giroux et Mathieu Gosselin ont également marqué, accentuant l’écart. Malgré plusieurs tentatives offensives, les Condors n’ont pas su percer la défensive bien en place des visiteurs.

Malgré la défaite, Luc-Antoine Labbé, le gardien des Condors, s’est illustré devant la cage avec une performance solide qui lui a valu la troisième étoile du match.

Les Condors tenteront de rebondir ce vendredi 26 septembre en se déplaçant contre l'Everest du la Côte-du-Sud avant de revenir à Saint-Georges, le samedi 27 septembre à 19h contre Terrebonne.