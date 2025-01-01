Le Beaucevillois Jeff Côté remporte son premier championnat en ACT LMS Québec

Les dés sont joués. Avec ses six victoires cette saison en onze finales, Jeff Côté remporte son premier championnat en ACT LMS Québec. Le pilote de la voiture No 51 a été dominant cette saison au volant d’un bolide d’une grande fiabilité.

Le Beaucevillois termine en beauté avec une autre présence sur le podium au Duroking 150, présenté samedi dernier à l’Autodrome Montmagny. Il a terminé en 2e position.

Alors qu’il aurait pu décider de faire acte de présence et de jouer de prudence afin de simplement garantir son championnat, Côté s’est encore une fois présenté en piste avec la ferme intention de combattre jusqu’au dernier tour. Il avait en main tous les atouts pour remporter une autre victoire cette saison, mais il a rencontré sur sa route un certain Mathieu Kingsbury, qui lui aussi avait une bonne raison de performer.

En effet Kingsbury, un vétéran des courses LMS, était présent à titre de participant au Duroking 150. L’homme d’affaires et pilote émérite a connu une soirée flamboyante dans le cadre de cette épreuve disputée en trois segments de 50 tours.

À la fin de la soirée, Kingsbury était celui qui avait cumulé le meilleur résultat global avec une 4e et deux 2e places. Après la deuxième étape, Côté avait une sérieuse option sur la victoire. C’est dans la dernière tranche que les choses ont basculé. Côté a pris le 6e rang, terminant ainsi quatre positions derrière Kingsbury qui, avec cette belle performance, a remporté la victoire avec seulement un point d’avance au cumulatif sur Côté.

La lutte des «Dany»

Plusieurs amateurs étaient attentifs à ce qui allait se passer entre Dany Gariépy et Dany Trépanier, que seulement 20 points séparaient au classement avant la course de samedi.

En début de programme, Trépanier s’est empressé de retrancher trois points à l’avance du détenteur de la 2e place au championnat en le devançant en qualification. À l’étape suivante, Trépanier lançait la charge. Il a réussi à ajouter 15 points supplémentaires à sa fiche en remportant le premier segment de 50 tours de la soirée. Il méritait alors 10 points pour cette victoire. Comble de bonheur pour lui, il inscrivait aussi cinq points bonis pour avoir mené au moins un tour. De plus, il prenait une sérieuse option sur les cinq autres points bonis disponibles pour le pilote qui allait mener le plus grand nombre de tours au total. Il en avait alors déjà 50 en banque. À ce moment, Gariépy était sur la corde raide. Il ne détenait plus que deux points d’avance sur Trépanier et ce dernier comptait sept positions d’avance en piste (14 points) avec encore 100 tours à faire.

Au segment numéro 2, Gariépy peut enfin souffler un peu. Il a ajouté lui aussi cinq points à sa fiche pour avoir mené six tours. La 3e et dernière étape allait être décisive. Dès que le drapeau vert a été agité, Gariépy a pris les choses en main. Partant de la 6e place et se sachant en danger, il a amorcé une remontée rapide pour enfin s’emparer de la 1re place au 14e tour. Avec l’énergie de la dernière chance, il a remporté avec brio le 3e et dernier segment du programme et les 10 points bonis pour cette performance. C’est donc de justesse que Dany Gariépy termine en 2e place au classement général avec seulement six points d’avance sur le pilote de la voiture #19. Ces deux vétérans ont démontré une combativité de tous les instants dans cette lutte qui aura duré jusque dans les dernières minutes de la saison 2025. En résumé, les Dany ont tout donné.

L'efficacité de Larue

Will Larue, de Québec, a encore une fois impressionné. Le pilote de la voiture #45QC termine encore une fois sur le podium. Respectueux de ses collègues en piste et fin technicien derrière le volant, il tire à chaque présence son épingle du jeu.

Dany Trépanier termine au 4e rang devant Louis-Philippe Lauzier, dont la meilleure performance est survenue au 2e segment avec une 3e place. Jonathan Bouvrette a connu une bonne soirée avec une 6e place devant Dany Gariépy, Zackary Fauteux, Félix Gratton et Jonathan Côté.

En ce qui concerne Fauteux, lui et son équipe ont aussi fait du bon travail avec une 3e place dans le dernier segment de la journée.

Yves Ladouceur honoré

Tel qu’annoncé, Yves Ladouceur a reçu le Prix Yvon-Larrivée des mains des représentants du jury, Guy Corriveau et Vincent Maheu.

Le récipiendaire est connu pour son engagement dans le monde du sport motorisé depuis les années 1980. Il a pu, le soir même, assister au triomphe de son petit-fils Frédérik, qui a remporté son 2e championnat consécutif en ACT Sportsman à l’Autodrome Montmagny.

La saison 2025 de la Série ACT LMS Québec XPN World est maintenant terminée et les discussions sont déjà amorcées afin de planifier le programme de l'an prochain. L’équipe de direction et les officiels de la série remercient les amateurs, les commanditaires et les équipes pour cette magnifique saison. Nous tenons enfin à souligner la qualité de la collaboration reçue de la part des Autodromes Chaudière et Montmagny qui ont été les instigateurs de la relance d’une série LMS au Québec en 2023.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications