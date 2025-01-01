Ligue régionale de hockey: la saison débute vendredi

Les dix équipes de la Ligue régionale de hockey sont prêtes à amorcer une nouvelle saison dès vendredi.

Au cours des trois dernières semaines, des matchs préparatoires ont été présentés et les équipes ont eu la chance de voir non seulement leurs vétérans, mais aussi des joueurs invités qui voulaient se faire une place dans une des formations.

Maintenant, place au calendrier régulier et nous verrons qui pourra succéder aux champions de la saison régulière en 2024-2025, le Desjardins – Wild de Windsor, ou aux champions des séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons, le JB de Daveluyville.

Voici le programme complet qui sera présentée à travers le circuit dès 20 h 30 ce vendredi 26 septembre:

— La Guadeloupe à Windsor

— East Angus à Louiseville

— Val-des-Sources à Daveluyville

— Coaticook à Saint-Cyrille

— Princeville à Lac-Mégantic

Les dirigeants et officiels de la LRH ainsi que les dix formations souhaitent une excellente saison à tous les amateurs de hockey et aux différents partenaires à travers le circuit.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey