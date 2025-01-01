Nous joindre
Saint-Elzéar

Plus de 1 200 participants au 12e Défi des 4 Versants

durée 15h00
24 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Un nombre record de 1 215 participants ont relevé le 12e Défi des 4 Versants Alkegen, qui s'est déroulé le 20 septembre à Saint-Elzéar-de-Beauce.

Cet événement, qui vise à encourager la pratique de l’activité physique, proposaient plusieurs distances: 5,7 km, 12,5 km, 17,7 km, ainsi que 1 km et 2 km pour les enfants. Pour la toute première fois, les participants du parcours L’Audacieux 28 km ont eu la surprise de découvrir un trajet inversé, annoncé le matin même. 

Plus de 80 bénévoles étaient encore une fois présents pour encourager les coureurs, avec leurs déguisements colorés et leur énergie contagieuse. Il faut dire aussi que la beauté des parcours demeure l’un des grands attraits de cette manifestation sportive familiale et communautaire: des sentiers boisés aux chemins agricoles, chacun y trouve son bonheur.

Comme chaque année, le Défi a pu compter sur la précieuse collaboration du Club Lions de Saint-Elzéar, partenaire depuis la deuxième édition. Ensemble, ils ont permis à encore plus de gens de bouger grâce à la Grande Marche Lions. Cette activité a réuni 207 marcheurs, un record de participation. 

Le Défi en équipe était également de retour sous une nouvelle formule. Plusieurs entreprises ont saisi cette occasion pour promouvoir l’activité physique au travail et renforcer le sentiment d’appartenance de leurs employés. 

Grâce à l’implication des membres du comité organisateur et au dynamisme de l’ambassadeur Nathan Meilleur, la popularité de l’événement ne cesse de croître. La présidente du comité, Patricia Therrien, invite les intéressés à se joindre au comité organisateur pour l’édition 2026. La 13e édition se tiendra le 19 septembre 2026, les inscriptions seront bientôt en ligne.

Un peu d’histoire 

Il y a plus de 10 ans, lors d’un party chez leur grand-mère, les cousin-cousine Mélanie Parent et Étienne Marcoux ont eu l’idée de lancer un défi sportif unique, en profitant de la géographie exceptionnelle de Saint-Elzéar. Leur initiative rassemble aujourd’hui plus de 1 200 coureurs et marcheurs provenant de partout au Québec. 

Enfin, une partie des profits de l’événement est réinvestie dans des projets structurants de la municipalité, notamment ceux visant à encourager les jeunes à bouger. 

Source: Patricia Therrien, présidente du Défi des 4 Versants Alkegen 

 

