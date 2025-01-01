Chevaliers de Lévis: l’avantage numérique débloque 

C’est en ce mercredi d’automne que les Chevaliers de Lévis disputaient un second affrontement contre une équipe de la division Est. Cette fois-ci, c’est Mathieu Duchesne et les Élites de Jonquière qui étaient en visite sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

Le pilote jonquiérois place Xavier Gervais devant les cordages tandis que Pier-Luc Giguère fait confiance à Zachary Lainesse qui en sera à un quatrième départ en sept occasions.

C’est un duel de division intense entre les deux équipes, des mises en échec de part et d'autre sont distribuées, mais les Chevaliers démontrent qu’ils sont capables de répondre par leur épaule. Cela n’empêche pas Jonquière de prendre les devants rapidement suite au filet d’Antoine Morissette, des passes sont accordées à Samuel Côté et Robin Poitras. Les Chevaliers ne laissent pas tomber leurs épées rapidement, mais ils retournent au vestiaire avec un but de retard.

Une période médiane puissante pour les Chevaliers après que Jonquière avait doublé son avance en tout début de période. C’est en avantage numérique que l’attaque des Chevaliers se réveille. Tout d’abord, Logan Bêty complète une belle séquence préparée par Duguay-Caron et Charly Roy. Quelques instants plus tard, Loïk Poulin s’inspire d’un fait saillant de Sports 30 à RDS pour remettre une savante passe à Simon Delarosbil qui déjoue Gervais. La roulette de téflon n’est pas finie que les Chevaliers en marquent un troisième consécutif, à nouveau le vétéran Bêty. Après 40 minutes de jeu, 3-2 Lévis.

La cadence ne ralentit pas alors que Christopher St-Hilaire marque après 48 secondes de jeu en avantage numérique. Son jumeau St-Hilaire et Anthony Breton sont crédités des passes. À 5 :26, Malyk Côté inscrit son deuxième de la saison alors que Jonathan St-Hilaire lui remet et le 92 de Lévis marque sur réception. À mi-chemin au dernier tiers, Alexandre Gilbert redonne espoir aux Jonquiérois, mais trop peu, trop tard pour les Élites.

La marque finale: 5-3, Lévis.

Les trois étoiles de la rencontre sont toutes des Chevaliers: Logan Bêty, Jonathan St-Hilaire, et Simon Delarosbil.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain, à 19 h 30, alors que les Estacades de Trois-Rivières seront les visiteurs à l’Aréna de Lévis.

Rédaction: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA