L’Assurancia Beauce-Sud amorce sa saison avec dix nouveaux joueurs

L’Assurancia Junior AA de Beauce-Sud débutera sa saison ce samedi 27 septembre avec un match d’ouverture à domicile contre Saint-Romuald, au Centre sportif Lacroix-Dutil dès 20 h.

De retour derrière le banc, l’entraîneur Stéphane Poulin retrouve l’organisation après un premier passage entre 2013 et 2020. Il comptera cette année sur une équipe rajeunie, avec dix nouveaux joueurs, dont plusieurs ont déjà évolué chez les Condors ou au sein du Junior AAA.

« On dit souvent qu’on doit rebâtir à partir de la défense. Avec la venue de Louis-David Veilleux, Albert Laflamme, le retour du vétéran Wyatt Beaudoin et la recrue Alex Gilbert, nous serons en bonne position », a expliqué le nouvel entraîneur. Il ajoute que l’attaque, rapide et équilibrée, sera également un atout.

Parmi les joueurs clés, on retrouve le capitaine François-Xavier Larochelle, ainsi qu’Anthony Fortier, Mathieu-Olivier Paquet, Gabriel Lessard et Benjamin Grégoire. Des renforts comme Andy Gagné et Gabriel Leblanc, issus du Junior AAA, ainsi que quelques recrues complètent la formation.

« Je crois que nous pouvons causer une surprise cette saison », a estimé Stéphane Poulin, dont l’équipe a remporté ses deux rencontres préparatoires lors du récent showcase.

À noter que la Ligue a prolongé le calendrier régulier, passant de 26 à 28 matchs pour la saison 2025-2026.