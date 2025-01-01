Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Junior AA

L’Assurancia Beauce-Sud amorce sa saison avec dix nouveaux joueurs

durée 12h00
26 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

L’Assurancia Junior AA de Beauce-Sud débutera sa saison ce samedi 27 septembre avec un match d’ouverture à domicile contre Saint-Romuald, au Centre sportif Lacroix-Dutil dès 20 h.

De retour derrière le banc, l’entraîneur Stéphane Poulin retrouve l’organisation après un premier passage entre 2013 et 2020. Il comptera cette année sur une équipe rajeunie, avec dix nouveaux joueurs, dont plusieurs ont déjà évolué chez les Condors ou au sein du Junior AAA.

« On dit souvent qu’on doit rebâtir à partir de la défense. Avec la venue de Louis-David Veilleux, Albert Laflamme, le retour du vétéran Wyatt Beaudoin et la recrue Alex Gilbert, nous serons en bonne position », a expliqué le nouvel entraîneur. Il ajoute que l’attaque, rapide et équilibrée, sera également un atout.

Parmi les joueurs clés, on retrouve le capitaine François-Xavier Larochelle, ainsi qu’Anthony Fortier, Mathieu-Olivier Paquet, Gabriel Lessard et Benjamin Grégoire. Des renforts comme Andy Gagné et Gabriel Leblanc, issus du Junior AAA, ainsi que quelques recrues complètent la formation.

« Je crois que nous pouvons causer une surprise cette saison », a estimé Stéphane Poulin, dont l’équipe a remporté ses deux rencontres préparatoires lors du récent showcase.

À noter que la Ligue a prolongé le calendrier régulier, passant de 26 à 28 matchs pour la saison 2025-2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les finales de championnats de stock-car disputées demain

Publié à 10h00

Les finales de championnats de stock-car disputées demain

L’Autodrome Chaudière sera l’hôte de la série Granite State Pro Stock, ce samedi 27 septembre, à Vallée-Jonction. L'ovale accueillera aussi  les courses de fin de championnat des classes locales de stock-car. Granite Pro Stock Series En plus des pilotes américains (dont Andy Gilbert et son père, Marco Gilber, du Maine), les spectateurs ...

LIRE LA SUITE
Chevaliers de Lévis: l’avantage numérique débloque 

Publié hier à 11h00

Chevaliers de Lévis: l’avantage numérique débloque 

C’est en ce mercredi d’automne que les Chevaliers de Lévis disputaient un second affrontement contre une équipe de la division Est. Cette fois-ci, c’est Mathieu Duchesne et les Élites de Jonquière qui étaient en visite sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Le pilote jonquiérois place Xavier Gervais devant les cordages tandis que Pier-Luc ...

LIRE LA SUITE
Plus de 1 200 participants au 12e Défi des 4 Versants

Publié le 24 septembre 2025

Plus de 1 200 participants au 12e Défi des 4 Versants

Un nombre record de 1 215 participants ont relevé le 12e Défi des 4 Versants Alkegen, qui s'est déroulé le 20 septembre à Saint-Elzéar-de-Beauce. Cet événement, qui vise à encourager la pratique de l’activité physique, proposaient plusieurs distances: 5,7 km, 12,5 km, 17,7 km, ainsi que 1 km et 2 km pour les enfants. Pour la toute première fois, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge