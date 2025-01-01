Hockey: Dubuc arrête les Chevaliers de Lévis

Après une séquence de six victoires consécutives, les Estacades de Trois-Rivières et Marc-André Bergeron s’amenaient en ville. Nathan Gagnon tentera de rester invaincu dans cette saison. Timothy Dubuc est placé dans le filet pour les Estacades.

Les Chevaliers profitent du premier tiers pour s’imposer avec un jeu physique et une intensité semblable aux dernières parties. Il faut attendre en fin de période pour voir une équipe s’inscrire à la marque et c’est le 92 des Chevaliers qui en profite pour battre Dubuc en désavantage numérique. Après 20 minutes de jeu, 1-0 Lévis avec 15 lancers contre seulement 3 pour les Estacades.

En tout début de seconde période, Enzo Roy écope d’une punition pour avoir accroché et Frédéric Bergeron s’assure de faire payer son adversaire alors qu’en avantage numérique, il bat Gagnon d’un tir sous le bras droit. Malgré tout, les Chevaliers insistent pour tenter de reprendre les devants, mais ils sont incapables d’en enfiler un deuxième. Un peu de brasse, camarades, en fin d’engagement coûtera des punitions de part et d'autre. Après 40 minutes de jeu, 1-1 au score et Lévis demeure dominant au chapitre des lancers avec 16 contre 4 pour un total de 31 lancers contre 7.

Tout comme en deuxième période, les Estacades réussissent à s’inscrire rapidement au pointage et cette fois-ci c’est Émile Guévin qui bat Gagnon suite à un tir voilé, un tir que Gagnon aimerait bien revoir. La tendance se maintient et Lévis attaque le filet de Dubuc jusqu’à la toute fin et ce dernier réussit à voler Loïk Poulin d’un but certain. Il aurait fallu plus de lancers pour battre Dubuc, car la partie se termine avec 43 lancers contre 15 lancers.

La marque finale : 2-1, Trois-Rivières

Les trois étoiles RDS :

- 1ᵉʳᵉ étoile : Timothy Dubuc des Estacades

- 2ᵉ étoile : Émile Guévin des Estacades

- 3 étoiles : Frédéric Bergeron des Estacades

Le prochain match des Chevaliers aura lieu vendredi 3 octobre alors que les Cantonniers de Magog seront les visiteurs dès 19 h 30. Avant le prochain match, Thomas Chabot verra son chandail être retiré par les Chevaliers.