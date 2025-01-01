Une nouvelle saison est lancée dans la LHCS

Le coup d’envoi de la saison 2025-2026 a été donné ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des deux premiers matchs de la saison, le vendredi 26 septembre à Sainte-Marie et Saint-Charles, en lever de rideau.

Devant 550 spectateurs réunis au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Plastiques Moore de Saint-Damien a effacé un retard de 0-2, après 20 minutes de jeu, inscrivant notamment quatre buts en troisième période en route vers un gain de 5-2 sur le Giovannina.

Nicolas Létourneau a donné les devants rapidement aux locaux avec son premier de la saison à 3:43, assisté de Christophe Nadeau et d’Olivier Beaulieu qui a doublé cette avance à 15:15 sur une passe de Nadeau. Le gardien Jean-Philip Fecteau a été solide lors ce premier engagement pour le Giovannina, stoppant les 17 tirs dirigés vers lui par les Bellechassois.

Le Plastiques Moore a rétréci l’écart à un seul but lors de l’engagement médian, Marc-Antoine Houde déjouant Fecteau lors d’un avantage numérique à 12:08. L’attaque bellechassoise a explosé avec quatre buts sans riposte en troisième, Raphaël Corriveau donnant le ton avec un but en désavantage numérique, avec la complicité de Houde, dès la 43e seconde de jeu.

Bien que dominé 14-9 au chapitre des tirs au but par les joueurs du Giovannina lors de cet engagement, les Bellechassois ont été opportunistes, au grand plaisir du nouvel entraîneur-chef Pierrick Bissonnette qui obtenait ainsi son premier gain dans ses nouvelles fonctions.

Dylan Asselin Racine a donné l’avance au Plastiques Moore à 9:13, Marc-Antoine Houde doublant celle-ci avec son deuxième de la rencontre un peu plus d’une minute plus tard, à 10:40. Les Mariverains ont tout tenté pour revenir dans le match par la suite, mais en vain, Raphaël Corriveau scellant l’issue du match avec son deuxième du match, lui aussi, dans un filet désert à 19:24.

Le Pavage Jirico s’éclate à Saint-Charles

Dans le deuxième match de la soirée présenté en simultané à l’aréna de Saint-Charles, les finalistes des deux dernières saisons, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, ont amorcé leur saison 2025-2026 de belle façon en signant un gain sans équivoque de 6-1 sur les Éperviers. Julien Hébert s’est distingué lors de cette rencontre avec un tour du chapeau.

Les visiteurs ont explosé avec trois buts dès la période initiale, Jean-Sébastien Boudreault donnant les devants aux siens rapidement avec un but en avantage numérique à 2:53. Julien Hébert a doublé cette avance à 8:22, Louis-Charles Hallé portant à marque 3-0 lors d’un autre avantage numérique à 9:10.

Après une deuxième période sans buts, Boudreault et Hébert, avec leur deuxième de la rencontre chacun, ont creusé l’écart à 5-0 avec deux buts rapides à moins de deux minutes d’écart en début de troisième, à 2:54 et 4:35 respectivement, avant que Nathan Caron n’inscrive le premier et seul but des locaux, sur une passe de Joey Cloutier, à 12:50. Julien Hébert a complété son tour du chapeau en inscrivant le 6e filet des siens alors qu’il ne restait que 13 secondes au match.

Honneurs individuels

Avec deux buts et deux aides à Sainte-Marie, Marc-Antoine Houde du Plastiques Moore a été nommé première étoile de cette première semaine d’activités, Julien Hébert du Pavage Jirico recevant la deuxième étoile avec son tour du chapeau contre Saint-Charles. Le gardien William Boily du Plastiques Moore, avec 33 arrêts sur 34 lancers, a reçu la troisième étoile.

Prochains matchs

Un calendrier régulier de quatre parties sera à l’affiche le week-end prochain. Trois de celles-ci auront lieu le vendredi 3 octobre : Sainte-Marie visitera les Hunters de Saint-Prosper à 20 h puis à 20 h 30, Saint-Jean-Port-Joli amorcera sa saison locale en recevant la visite du Familiprix de Saint-Joseph. Puis à 20 h 45, les Éperviers de Saint-Charles recevront la visite des champions de la saison et des séries 24-25, les Mercenaires de Lotbinière. Le quatrième match du week-end sera présenté samedi soir à Saint-Damien alors que le Plastiques Moore recevra le Décor Mercier de Montmagny, rencontre qui s’amorcera à 19 h 30.