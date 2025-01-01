Nous joindre
Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches

Défaite en prolongation pour le club Assurancia

29 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

C'était match d'ouverture de la saison, samedi soir, pour l'équipe Assurancia Beauce-Sud (Saint-Georges), qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

À cette occasion, ils affrontaient les champions du circuit de l'an dernier, l'Expert de Saint-Romuald. 

Le capitaine de la formation beauceronne, François-Xavier Larochelle, a marqué le tout premier but de la saison pour l'équipe. Huit minutes plus tard, en avantage numérique, Saint-Romuald a répliqué. Le No 91, Gabriel Leblanc, a répliqué à son tour pour l'Assurancia aussi en avantage numérique pour redonner les devants aux siens. L'Expert a créé l'égalité à nouveau en fin de première période.

Par la suite, du jeu rapide et intense ont été présenté à la foule de plus de 230 spectateurs et l'égalité a persisté jusqu'à la 60e minute. La prolongation a été nécessaire afin de déterminer un gagnant. Le meilleur marqueur de la saison dernière, Emerick Bussière, a permis à Saint-Romuald de mettre la main sur le match en prolongation et l'emporter 3 à 2. 

L'entraîneur Stéphane Poulin était fier de ses joueurs. «On a démontré qu'on va compétitionner contre n'importe quel club du circuit et que notre équipe est talentueuse et travaillante. J'ai un bon groupe uni et affamé.» 

Le weekend prochain, il y aura double confrontation face au club de Plessisville. Le premier match sera du côté de Plessisville ce vendredi 3 octobre; le second sera disputé au Centre sportif Lacroix-Dutil à compter de 20 h.

 

Le DLC de La Guadeloupe blanchi à son premier match de la saison

Publié à 12h00

Le DLC de La Guadeloupe blanchi à son premier match de la saison

La Ligue régionale de hockey présentait un programme complet pour lancer sa nouvelle saison, vendredi soir. Voici le résumé des parties. La Guadeloupe 0 — Windsor 4 Le gardien de but Alex Leclerc a bloqué les 35 tirs dirigés vers lui dans un gain de 4-0 du Desjardins – Wild de Windsor à son ouverture locale contre le DLC de La ...

Une nouvelle saison est lancée dans la LHCS

Publié à 8h00

Une nouvelle saison est lancée dans la LHCS

Le coup d’envoi de la saison 2025-2026 a été donné ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec la présentation des deux premiers matchs de la saison, le vendredi 26 septembre à Sainte-Marie et Saint-Charles, en lever de rideau. Devant 550 spectateurs réunis au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Plastiques Moore de Saint-Damien a effacé un ...

Hockey: Dubuc arrête les Chevaliers de Lévis

Publié le 27 septembre 2025

Hockey: Dubuc arrête les Chevaliers de Lévis

Après une séquence de six victoires consécutives, les Estacades de Trois-Rivières et Marc-André Bergeron s’amenaient en ville. Nathan Gagnon tentera de rester invaincu dans cette saison. Timothy Dubuc est placé dans le filet pour les Estacades.   Les Chevaliers profitent du premier tiers pour s’imposer avec un jeu physique et une intensité ...

