Défaite en prolongation pour le club Assurancia

C'était match d'ouverture de la saison, samedi soir, pour l'équipe Assurancia Beauce-Sud (Saint-Georges), qui évolue au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches.

À cette occasion, ils affrontaient les champions du circuit de l'an dernier, l'Expert de Saint-Romuald.

Le capitaine de la formation beauceronne, François-Xavier Larochelle, a marqué le tout premier but de la saison pour l'équipe. Huit minutes plus tard, en avantage numérique, Saint-Romuald a répliqué. Le No 91, Gabriel Leblanc, a répliqué à son tour pour l'Assurancia aussi en avantage numérique pour redonner les devants aux siens. L'Expert a créé l'égalité à nouveau en fin de première période.

Par la suite, du jeu rapide et intense ont été présenté à la foule de plus de 230 spectateurs et l'égalité a persisté jusqu'à la 60e minute. La prolongation a été nécessaire afin de déterminer un gagnant. Le meilleur marqueur de la saison dernière, Emerick Bussière, a permis à Saint-Romuald de mettre la main sur le match en prolongation et l'emporter 3 à 2.

L'entraîneur Stéphane Poulin était fier de ses joueurs. «On a démontré qu'on va compétitionner contre n'importe quel club du circuit et que notre équipe est talentueuse et travaillante. J'ai un bon groupe uni et affamé.»

Le weekend prochain, il y aura double confrontation face au club de Plessisville. Le premier match sera du côté de Plessisville ce vendredi 3 octobre; le second sera disputé au Centre sportif Lacroix-Dutil à compter de 20 h.