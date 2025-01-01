Le DLC de La Guadeloupe blanchi à son premier match de la saison

La Ligue régionale de hockey présentait un programme complet pour lancer sa nouvelle saison, vendredi soir. Voici le résumé des parties.

La Guadeloupe 0 — Windsor 4

Le gardien de but Alex Leclerc a bloqué les 35 tirs dirigés vers lui dans un gain de 4-0 du Desjardins – Wild de Windsor à son ouverture locale contre le DLC de La Guadeloupe.

Les Windsorois ont pris les devants tôt dans le match grâce à Tommy Roger, dès la 25e seconde de jeu, et Jordan Chabot.

Tommy Roger a réussi son deuxième but de la rencontre alors qu’il restait 59 secondes à faire à cette même période.

Samuel Grégoire a complété pour les vainqueurs à la 32e seconde de la période médiane dans un match assez rude avec quelques combats qui ont été dans l’action.

Les joueurs du Desjardins – Wild ont dirigé 30 tirs vers les gardiens Luka Lamontagne et Jacob Tremblay.

Le prochain match de La Guadeloupe sera disputé à domicile, ce vendredi 3 octobre à compter de 20 h 30, alors que l'équipe accueillera Les Constructions Côté de Louiseville.

East Angus 3 — Louiseville 4

Les Constructions Côté de Louiseville tiraient de l’arrière 3-0 contre les Lumberjacks d’East Angus et ils ont marqué trois buts en troisième période pour l’emporter 4-3.

Le deuxième but du match de Samuel Dubois, avec 2:12 à faire au match, a permis aux locaux de l’emporter.

Benjamin Dion a marqué l’autre filet de cette troisième période et Emmanuel Côté a inscrit le premier but des siens en deuxième période.

Marshall Lessard, David Lessard et Sun-Anthony Baron ont marqué les buts des Lumberjacks dans les dix premières minutes de la première période.

Olivier Leclair a reçu 32 tirs des Lumberjacks contre 37 pour Miguel Savoie.

Coaticook 1 — Saint-Cyrille 8

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille était en feu devant ses partisans avec un gain de 8-1 sur le Dynamik Service agricole de Coaticook.

Philippe Mineau, Benjamin Mathieu et Olivier Hotte ont procuré une confortable avance aux vainqueurs en première période.

David Laroche a répliqué pour les Coaticookois dans les premières minutes de la deuxième période, mais Benjamin Mathieu a aussitôt répliqué avec son deuxième but de la rencontre.

Stéphane Savoie, Jordan Bouchard, Alexandre Boucher-Dumont et Philippe Mineau ont poursuivi l’attaque des vainqueurs avec leurs buts réussis en troisième période.

Le gardien des Maçons, Olivier Gagnon, n’a cédé qu’une fois sur 38 tirs et les gardiens Philippe Dion et Phil-Antoine Trépanier ont reçu 39 tirs.

Princeville 2 — Lac-Mégantic 6

Le Sauro de Lac-Mégantic a fait plaisir à ses partisans avec quatre buts en première période en route vers un gain de 6-2 sur les Cobras de Princeville.

Cédrick Therrien, avec un doublé, Olivier Therrien et Antoine Boucher ont procuré cette confortable avance à la période initiale.

Yannick Éthier et Félix Potvin ont ajouté à l’avance des locaux en deuxième période.

Maxime Boisvert et Maxandre Landry-Brassard ont répliqué pour les Cobras qui ont dirigé 41 lancers vers le gardien Justin Fréchette contre 35, pour le Sauro, vers Justin Boucher et Christopher Landry.

Val-des-Sources 4 — Daveluyville 12

Le JB de Daveluyville a amorcé la défense de son titre de façon ferme avec un gain de 12-4 sur les Nordik Blades de Val-des-Sources.

Les champions défendants ont inscrit pas moins de 10 buts dans les 40 premières minutes de jeu pour ne plus regarder derrière par la suite.

Victor Bernier a dirigé l’attaque des vainqueurs avec trois buts et une passe, sans oublier Zackary Forcier avec un but et quatre passes.

Les autres filets du JB ont été inscrits par Xavier Blanchard, Jordan Fréchette, Alexandre Pellerin (2), Frédéryck Janvier (2), Jimmy Gentes et Frédéric Rondeau.

William Pilon, Jeffrey Lagrandeur et Alexandre Grenier (2) ont répliqué pour Val-des-Sources qui a dirigé 34 tirs vers le gardien Alex Larivée.

À l’autre bout, Drew Morin et Samuel Gagné ont fait face à une mitraille de 61 lancers.

Vendredi 3 octobre – 20h30

Saint-Cyrille à East Angus

Val-des-Sources à Coaticook

Louiseville à La Guadeloupe

Daveluyville à Lac-Mégantic

Samedi 4 octobre – 20h00

Windsor à Princeville

La LRH remercie les centaines de spectateurs qui ont assisté aux matchs de cette première fin de semaine et nous souhaitons vous voir en plus grand nombre tout au long de la saison.

Et passez le mot que nous offrons encore les sorties sportives les plus abordables pour les familles avec les billets pour adultes à seulement 10$!

Source : Robert Legault, Ligue régionale de hockey

Photo d’archives : Martin St-Laurent, Desjardins – Wild de Windsor