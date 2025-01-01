Une délégation beauceronne pour encourager Christopher Fortin

Plus d'une centaine de personnes de la Beauce ont assisté au match de football, disputé vendredi dernier au Stade Percival-Molson, alors que les Alouettes de Montréal recevaient les Stampeders de Calgary.

La délégation était venue encourager Christopher Fortin, un natif de Saint-René, qui évolue à sa première saison dans la Ligue canadienne de football au poste de joueur de ligne offensive pour le club albertain.

Ce printemps, il avait été sélectionné en première ronde du repêchage 2025 de la LCF. Fortin connait du succès avec les Stampeders, alors qu'il a reçu la mention de recrue de la LCF à la mi-saison.

Parents, amis, anciens coéquipiers chez les Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, et certains membres du personnel qui s'étaient sont déplacés pour soutenir le jeune athlète, sont allés le rejoindre sur le terrain après la partie.

Malgré les encouragements, c'est Montréal qui a eu le meilleur en remportant l'affrontement par la marque de 38 à 20.