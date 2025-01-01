Condors football: une victoire serrée face aux Volontaires de Sherbrooke

À domicile samedi soir, devant une foule importante de plus de 800 personnes, les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches ont arraché une victoire de 14 à 10 face aux Volontaires du Cégep de Sherbrooke.

Au terme d’un duel serré, l’unité offensive a multiplié les jeux explosifs, tandis que la défensive a su contenir l’adversaire dans les moments clés.

Le quart-arrière Charles Boulianne a bien dirigé l’attaque avec 17 passes complétées sur 27 pour des gains de 252 verges, dont une passe de touché sur 75 verges à Hubert Drouin. Le receveur s’est illustré avec huit réceptions totalisant 147 verges. Au sol, l’unité offensive a cumulé 194 verges et un touché: Mendel Tiabou a couru huit fois pour 78 verges (9,8 verges de moyenne), Adam Giguère a ajouté 67 verges et un touché, et Baptiste Roche a contribué avec cinq portées et plusieurs blocs clés.

En défensive, les Condors ont tenu le coup face à l’attaque des Volontaires. Mathias Boily s’est démarqué avec quatre plaqués solos et trois assistés, alors qu’Émile Paradis a ajouté quatre plaqués solos, un assisté et un sack du quart. Les demis défensifs ont eux aussi multiplié les arrêts décisifs pour freiner Sherbrooke dans ses élans.

«Nos joueurs ont fait preuve de discipline et de détermination à chaque phase de jeu. Ce genre de performance dans un match serré est précieux pour la suite, surtout dans une course aux séries aussi compétitive», a souligné l’entraîneur-chef des Condors, Marc Loranger. Avec quatre victoires et deux revers, les Condors occupent présentement le 6e rang d’un classement très serré, où six équipes affichent la même fiche. La suite s’annonce déterminante dans la course aux séries.

Retour sur le match des retrouvailles

La rencontre de samedi marquait aussi le traditionnel match des retrouvailles, présenté en partenariat avec la Fondation des Condors et l’Association des Anciens Condors Football (AACF).

À cette occasion, deux figures marquantes de l’histoire des Condors ont été intronisées au Temple de la renommée: Benoît Gravel, fondateur du programme et premier entraîneur-chef, considéré comme le père des Condors, ainsi que Rénald «Butkus» Poulin, membre de l’édition fondatrice de 1972.

C’est avec fierté et respect que la directrice générale, Caroline Bouchard, a remis à la famille de monsieur Gravel, ainsi qu’à monsieur Poulin, une plaque honorifique afin de souligner leur contribution exceptionnelle et l’héritage qu’ils laissent au football collégial en Beauce.

Prochains matchs

La saison régulière entre dans sa dernière ligne droite avec trois rendez-vous à l’horaire: le 11 octobre à 13 h dans les Laurentides contre les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, le 18 octobre à 13 h à Lévis face aux Faucons, puis le 25 octobre à 19 h 30 au Cégep Beauce-Appalaches, pour le dernier match de la saison contre les Diablos de Trois-Rivières.

Source: Jennyfer Thiboutot, conseillère en communication, Cégep Beauce-Appalaches