Victoire par blanchissage des Patriotes cadets

Deux équipes des Patriotes football de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin étaient en action vendredi dernier.

Ainsi, les cadets disputaient leur troisième partie de la saison en visitant le Graal du collège Clarétain de Victoriaville.

Lors de la première séquence à l'attaque des Patriotes, le quart arrière Zack Poulin s'échappe pour une très longue course, bonne pour un touché. Sur les trois séquences suivantes, Poulin a continué en complétant sept de ses huit passes, dont deux pour des touchés en direction des receveurs Raphael Gagné et Nathan Marois. Loukas Maheux a aussi marqué un touché sur une course lors de l'une de ces séquences.

À mi-chemin au 2e quart, les Patriotes menaient 28-0. À ce moment, le quart substitut Raphael Gagné a fait son entrée dans le match. Celui-ci a inscrit un majeur au sol lors de la 2e moitié de la rencontre.

La défensive des Patriotes a été une fois de plus intraitable en provoquant plusieurs revirements dans le match. Celle-ci a aussi participé au pointage en inscrivant un touché par l'entremise de William Fortin, joueur de ligne défensive.

La partie s'est conclu 40-0 en faveur des Beaucerons.

«On a connu un très très gros match du début jusqu'à la fin, a commenté l'entraîneur-chef Michaël Chamberland. Les joueurs avaient le feu dans les yeux et ça se sentait par nos jeux sur le terrain. Je n'aime pas dire que c'est un match parfait, puisqu'on a fait des erreurs, mais je suis prêt à dire qu'on a connu notre meilleur match depuis le début de l'année autant en offensive qu'en défensive. Pour l'instant nos défis vont être de continuer à bien se préparer, à s'ajuster et à rester humble.»

Les Patriotes cadets visiteront l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie, ce samedi 4 octobre. La partie commence à 16 h.

Patriotes juvéniles

La formation beauceronne rencontrait les Alérions du Collège François-de-Laval. Les Patriotes ont été les premiers à s'inscrire au tableau, avec une enfilade du quart-arrière, Elliot Poulin. Toutefois, malgré sa bonne performance et celle receveur Samuel Beaudoin, qui a réalisé plusieurs attrapés, les Patriotes ont été limité à sept points durant la rencontre.

La puissante attaque n'a pas été en mesure d'installer son jeu au sol et de marquer des points dans la zone payante à quatre reprises. La défensive a été en mesure de maintenir l'attaque au sol des Alérions a de maigres gains en début de partie. Ils ont toutefois baissé pavillon en deuxième demie. Les joueurs Alex Champagne, Félix-Antoine Maheux et Thomas St-Pierre ont connu de forts moments dans la rencontre en réalusant plusieurs plaqués.

Les Patriotes tenteront de renverser la vapeur, ce samedi le 4 octobre, alors qu’ils recevront la visite de l'Express de Saint-Charles Garnier à compter de 9 h.