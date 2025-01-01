Une première Grande Marche Pierre Lavoie à Saint-Georges

La toute première Grande Marche Pierre Lavoie est prévue à Saint-Georges le samedi 18 octobre prochain.

L'invitation est lancée à la population de venir prendre l'air dans le cadre de cette activité totalement gratuite, qui se déroulera au Parc de l'Île Pozer. Deux distances sont proposées, soit le 2,5 km et le 5 km.

L'événement est une initiative du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, qui organise le tout en en collaboration avec la Ville de Saint-Georges, la Clinique Physio-Ergo et le Cardio-Gym. Il s'inscrit dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Plus de 100 municipalités du Québec, dont maintenant Saint-Georges, participent à la démarche qui met de l’avant l’importance de l’activité physique, dans le maintien d’une bonne santé et la prévention de plusieurs maladies.

Les intéressés peuvent s'inscrire gratuitement à compter de maintenant, à l'adresse internet suivante: https://onmarche.com/evenement/516

Le départ de la marche est prévu à compter de 10 h. L'accès au site s'effectue par le 522, avenue de la Chaudière.