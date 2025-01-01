On termine l’année en beauté dans la LHCS

Le calendrier d’activités fera une pause pour une dizaine de jours dans la Ligue de hockey Côte-Sud, l’action reprenant le 3 janvier prochain. Pour nous mener à cette pause, un calendrier chargé de sept rencontres était au programme avant le congé des Fêtes, dont deux séries aller-retour entre quatre des huit formations du circuit.

Aux termes des dernières rencontres de 2025, une grande parité se voit entre les différentes formation du circuit, seulement six points séparent les équipes 1 à 7 au classement général. Saint-Jean-Port-Joli et Lotbinière dominent avec 19 points, suivis de Montmagny à 18 points, Saint-Joseph et Saint-Damien à 17 points, ainsi que de Sainte-Marie et Saint-Charles à 13 points. Saint-Prosper ferme la marche avec huit points.

Le premier round de la série bellechassoise au Plastiques Moore...

Le dernier droit du calendrier s’est amorcé par un classique, soit un match du jeudi soir entre le Plastiques Moore de Saint-Damien et les Éperviers de Saint-Charles, le 18 décembre à l’aréna de Saint-Charles, rencontre qui a attiré une foule imposante de 532 spectateurs. Mené par Tristan Laflamme qui a récolté quatre aides et le gardien William Boily qui a bloqué 28 des 31 tirs dirigés vers lui, le Plastiques Moore a remporté la première manche de cette série, signant un gain de 6-3.

Après qu’Alexis Hudon eut ouvert la marque pour les locaux à 9:24 en première, le Plastiques Moore a répliqué avec deux buts pour prendre les devants, ceux-ci étant l’œuvre de Raphaël Corriveau à 11:55 et Charles Dulac-Simard lors d’un avantage numérique à 15:50. Xavier Martel a porté la marque 3-1 à 11:49 en milieu de deuxième et après que Zackary Lamontagne ait rétréci l’écart à un seul but avec son premier de la saison à 12:31, les Éperviers ont répliqué avec deux autres buts avant la fin de l’engagement, soit ceux d’Antoine Gaudreau et Christopher Sénéchal.

Louis-Philippe Charest pour les Éperviers et Antoine Gaudreau avec son second du match en avantage numérique pour le Plastiques Moore, ont marqué en troisième.

... les Éperviers remportant le second

Les deux équipes se retrouvaient sur la glace de l’aréna J.-E. Métivier de Saint-Damien le samedi 20 décembre et cette fois-ci, ce sont les Éperviers de Saint-Charles qui sont sortis vainqueurs, l’emportant par la marque de 4-2 dans un match des plus serré qui s’est décidé en troisième période.

Les Éperviers ont pris les devants avec le seul but de la période initiale, un but marqué par Nicolas Egan Dionne en fin d’engagement à 17:03. Trois buts ont été inscrits en deuxième, dont deux par les locaux qui ont créé l’égalité par l’entremise de Maxime Aubin qui a complété une manœuvre de Charles Dulac-Simard à 10:41. Quarante-quatre secondes plus tard, soit à 11:25, Charles Bergeron redonnait l’avance 2-1 aux Éperviers, Tristan Laflamme assurant la réplique à 13:50 à l’aide d’un tir de la ligne bleue.

Les Éperviers ont dominé la troisième période avec 18 tirs contre 11, prenant l’avance pour de bon grâce au 3e de la saison de Gabriel Bouchard à 6:31. Jérémy Boudreau a confirmé la victoire des visiteurs en marquant dans un filet désert avec quatre secondes à disputer à la rencontre.

Rivalité de la 132 : Montmagny gagne le premier round...

Une autre tradition précédant le congé des Fêtes est une série aller-retour opposant les deux équipes de la 132, soit le Décor Mercier de Montmagny au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Les deux équipes s’affrontaient pour une première fois le vendredi 19 décembre à l’aréna de Montmagny, le Décor Mercier signant un gain de 4-1.

Justin Bernier et Étienne Blais ont donné les devants 2-0 aux locaux en première, Bernier marquant lors d’un avantage numérique à 8:24 et Blais à forces égales alors qu’il ne restait que 14 secondes à jouer à l’engagement initial. Alexandre Larouche a inscrit le seul filet de la période médiane, celui-ci donnant les devants 3-0 aux locaux à 17:54. Nicolas Lamarre a privé le gardien Antoine Colombe d’un blanchissage en marquant le seul but du Pavage Jirico à 11:24, Dave Richard inscrivant le dernier but du match, sans aide, pour le Décor Mercier à 18:06.

Soulignons le brio du gardien Antoine Colombe qui n’a cédé qu’à une seule reprise devant les 46 tirs du Pavage Jirico, le revers allant à la fiche de Christopher Marin.

... ainsi que le second

Dans le deuxième match de cette série présenté le samedi 20 décembre au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, une ronde de 17 tirs de barrage a été nécessaire pour déclarer un vainqueur, le Décor Mercier s’imposant finalement par la marque de 3-2.

Les deux équipes se sont échangé deux buts rapides en deuxième moitié de première période, Julien Hébert donnant l’avance au Pavage Jirico à 13:45 avant que Justin Bernier ne crée l’égalité lors d’un avantage numérique à 14:29.

Nicolas Lamarre a redonné l’avance aux locaux avec le seul but de la période médiane, à 16:18, Alexandre Larouche créant l’égalité à 12:17 en troisième. Après une prolongation sans but, une longue séance de tirs de barrage a été nécessaire. Les gardiens Antoine Coulombe du Décor Mercier et Félix-Antoine Leblond du Pavage Jirico ont été intraitables, Coulombe cédant à un seule reprise et Leblond deux fois sur 17 tirs chacun, Sammy Dubois étant celui qui a procuré la victoire au Décor Mercier.

Soulignons que les spectateurs présents ont eu droit à un excellent spectacle avant les tirs de barrage, les deux équipes dirigeant 89 tirs au but (44 contre 45) au total des 65 minutes de jeu.

Le Giovannina l’emporte sur le Familiprix

Le vendredi 19 décembre au Centre Caztel de Sainte-Marie, Jacob Roy a inscrit un doublé, le Giovannina de l’endroit prenant la mesure de ses adversaires de la route 173, le Familiprix de Saint-Joseph, par la marque de 4-2 dans un match extrêmement serré.

Il ne fallait pas arriver en retard puisque dès la 57e seconde de jeu, Samuel Mathieu donnait les devants au Familiprix, Olivier Beaulieu répliquant à 2:28, pour le Giovannina. La marque est restée égale 1-1 pour le reste de l’engagement, Félix-Antoine Chabot donnant l’avance aux locaux lors d’un avantage numérique à 7:44 en deuxième.

Keven Landry a profité, lui aussi, d’un avantage numérique pour créer l’égalité 2-2 à 14:25 sur des aides de Keven Gosselin et Jacob Jacques, Jacob Roy inscrivant ce qui allait devenir le but de la victoire à 19:16 sur des aides de Samuel Landry et William Dumont.

Le même trio s’est fait complice sur le dernier but du match inscrit en avantage numérique à 17:42 en troisième, Roy complétant alors la manœuvre de ses deux coéquipiers.

Les Mercenaires triomphent à Saint-Prosper...

Également vendredi soir au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Mercenaires de Lotbinière visitaient les Hunters et au terme d’un match des plus serré, les Mercenaires ont signé un gain de 3-2.

Mathieu Blanchet a ouvert la marque pour les visiteurs à 5:24 en début de première, Bryan Lemieux répliquant avec un doublé pour donner l’avance aux Hunters. Lemieux a d’abord créé l’égalité à 11:35 sur une aide d’Alexandre Roy avant de récidiver à 18:17.

Les Mercenaires ont renversé la vapeur avec deux buts sans réplique en deuxième : Alexandre Fortier a tout d’abord créé l’égalité à 5:23, Guylain Gourde inscrivant ce qui allait devenir le but vainqueur à 15:29, aucun but n’étant marqué en troisième.

Les Mercenaires ont dominé 26-20 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de Thomas Boucher et le revers à celle de Léo Deblois.

... et récidivent deux jours plus tard!

Dans le dernier match de 2025 présenté au Centre sportif de Saint-Gilles dimanche après-midi, nous avions droit à un affrontement entre les deux meneurs de la section Ouest, le Familiprix de Saint-Joseph rendant visite aux Mercenaires. Les personnes présentes ont eu droit à un autre match chaudement disputé, remporté 3-1 par les Mercenaires.

Nicolas Castonguay a tout d’abord complété une manœuvre de Jason Pitt et Charles Chouinard, à 3:57 en première, pour donner les devants 1-0 aux Mercenaires. Ce fut d’ailleurs le seul filet de l’engagement initial et en deuxième, Mathieu Grenier a créé l’égalité avec son 4e de la saison, assisté de Jacob Jacques et Keven Landry à 12:27.

Jason Pitt a profité d’un avantage numérique pour inscrire ce qui allait devenir le filet de la victoire dès la 49e seconde de jeu en troisième, Mickaël Bélanger mettant un point d’exclamation à cette victoire en marquant dans un filet désert à 19:33.

Prochains matchs

Rappelons que les activités de la Ligue de hockey Côte-Sud prendront une pause pour la période des Fêtes, celles-ci reprenant le 3 janvier alors que deux rencontres seront au programme. Saint-Damien visitera Saint-Jean-Port-Joli à 20 h et les Mercenaires de Lotbinière recevront la visite du Giovannina de Sainte-Marie.

Source: Serge Lamontagne, relationniste