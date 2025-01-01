Nous joindre
Ce samedi

Le Cool FM s’incline lourdement à Saint-Hyacinthe

durée 16h15
28 décembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a connu une autre soirée difficile sur la route en s’inclinant 6 à 1 face au Bataillon de Saint-Hyacinthe, ce samedi 27 décembre.

Il s’agit d’un troisième revers consécutif pour les Beaucerons, qui tenteront de rebondir rapidement alors qu’ils retrouveront ces mêmes adversaires ce dimanche, cette fois à domicile.

Les hommes de Keven Cloutier ont été rapidement débordés en début de match, concédant trois buts sans riposte dans l’engagement initial. Guillaume Gauthier a ouvert la marque dès la 4e minute, suivi de Maxime St-Cyr et de Louis-Philippe Denis, profitant chacun d’une défensive en difficulté.

William Leblanc a redonné un souffle au Cool FM en deuxième période avec son 15e but de la saison, aidé par Cédrick Chagnon. Mais les locaux ont rapidement repris le contrôle de la rencontre grâce à trois autres filets, inscrits par Zachary Gravel, Maxime Chagnon et de nouveau St-Cyr en avantage numérique en début de troisième période.

Avec deux buts et une passe, Maxime St-Cyr s’est démarqué du côté de Saint-Hyacinthe, bien appuyé par ses coéquipiers Zachary Gravel (un but, deux aides) et Dominic Talbot-Tassi (deux aides).

Le Cool FM n’aura pas le temps de ressasser cette défaite bien longtemps. Les deux formations se retrouvent ce dimanche 28 décembre à 16 h au Centre sportif Lacroix-Dutil, dans un match où les Georgiens tenteront de stopper l’hémorragie et de relancer leur saison devant leurs partisans.

