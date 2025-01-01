Nous joindre
Un week-end positif pour l’Assurancia de Beauce-Sud

24 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Au sein de la Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches, L’Assurancia de Beauce-Sud a connu un week-end chargé d’émotions face à Lotbinière, disputant deux matchs intenses qui témoignent du travail de l’équipe.

Vendredi soir à Saint-Agapit, l’Assurancia s’est inclinée par la marque de 5 à 2. Après un bon début de match, Lotbinière a profité d’une pénalité coûteuse pour inscrire deux buts en deuxième période et prendre l’avance. Un but rapide en début de troisième période a porté la marque à 4-2. Malgré une forte pression offensive de Saint-Georges, qui a dirigé 34 tirs vers le filet et frappé le poteau, le gardien adverse a fermé la porte. En fin de rencontre, Lotbinière a scellé l’issue du match dans un filet désert.

Samedi soir, devant leurs partisans, les joueurs de l’Assurancia ont rebondi avec une victoire convaincante de 4 à 3 face au même adversaire. Gabriel Leblanc a ouvert la marque, avant que Lotbinière ne prenne les devants 2-1 en deuxième période. Andy Gagné, Benjamin Grégoire et Mathieu-Olivier Paquet ont ensuite marqué trois buts en seulement 2 minutes 51 secondes, permettant à Saint-Georges de reprendre le contrôle du match. L’équipe a tenu bon en troisième période pour signer la victoire.

Les unités spéciales ont joué un rôle clé dans ce succès, l’Assurancia inscrivant deux buts en avantage numérique tout en livrant une solide performance en désavantage numérique.

«On a joué deux très bons matchs. Les gars ont répondu avec intensité et ont travaillé jusqu’à la fin. Cette victoire fait du bien et j’espère qu’on pourra bâtir là-dessus», a souligné l’entraîneur Stéphane Poulin, après la rencontre.

L’Assurancia disputera son prochain match le samedi 27 décembre face aux Dogs de Beauce-Centre.

