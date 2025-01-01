Alexendre «Fireball» Tardif met la main sur la cagnotte de 10 000 $

Samedi dernier, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction était l'hôte de la série Granite State Pro Stock qui revenait en Beauce pour une première fois depuis 2017. Les promoteurs ont travaillé d’arrache-pied pour que l’épreuve soit à la hauteur des attentes.

Ils étaient douze pilotes présents pour l’occasion. La crème était parmi nous, au grand bonheur des spectateurs: Alexendre Fireball Tardif, Alex Labbé, Patrick Laperle, William Roberge, Jimmy Renfrew Jr, Nick Cusack, Matt Beers, Eddy MacDonald, Andy Gilbert, Marco Gilbert, Cole Robie et Evan Beaulieu.

Aux qualifications, c’est Alex Labbé qui a établi le meilleur temps mais fût disqualifié après l’inspection. Le top 3 a donc été revu comme suit: Alexendre Tardif (No 31), Jimmy Renfrew jr (No 00) et Cole Robie (No 29). Selon les procédures, c’est le top 3 qui devait être inversé pour la finale de 150 tours. C’est ainsi que la finale a été lancée par Renfrew et Robie pour une course de longue haleine, où un seul drapeau jaune a été déployé au 125e tour. Cette relance était la bienvenue pour plusieurs pilotes, afin de resserrer le peloton pour les derniers 25 tours.

Malgré tout, c’est Fireball Tardif qui est sorti triomphant de cette épreuve, lui qui a mené pendant plus des trois-quarts de l’épreuve. Le pilote de Notre-Dame-des-Pins a remporté la bourse de 10 000 $. Jimmy Renfrew et Cole Robie ont respectivement terminé en 2e et 3e position.

Nascar Truck

C’était la dernière présence de cette division à Vallée-Jonction. Le maigre taux de présence des pilotes depuis deux ans ont eu le dernier mot. Nous tenons tout de même à remercier les pilotes qui ont toujours cru en cette division et qui ont été des ambassadeurs hors pairs.

Samedi dernier, ce sont 10 camionnettes qui ont foulé le bitume pour prendre part aux séances de qualifications. Ces dernières ont été remportées par Jérémy Bergeron (No 81) et Stéphane Lecours (No 192). Réunis pour la finale de 100 tours, elle fût lancée par Lecours et Félix St-Pierre (No 93). Le 192 de Stéphane Lecours semblait être en bonne posture pour conserver la tête au départ de l’épreuve, mais il fût rattrapé par Bergeron. Ils s’échangèrent la pole ainsi pendant plusieurs tours où Lecours fût contraint de rentrer aux puits pour non pas une, mais deux crevaisons successives. C’est donc Jérémy Bergeron qui a mis la main sur la victoire de l’épreuve, mais aussi du Championnat local. On retrouve Steve Lavigne (No 72) en 2e place et Chloé Grondin (No 32) en 3e place.

Nascar Vintage

Ce sont 13 magnifiques bolides qui se sont présentés pour leur dernière course de l’année. Les qualifications furent remportées par François Becksted (No 19) et Martin Lacombe (No 03). La finale de 50 tours, elle a été lancée par Becksted et Hugo Paquet (No 04).

La course a malheureusement été ponctuée de nombreux drapeaux jaunes, alors que plusieurs pilotes se sont succédés en tête du peloton. C'est finalement Claude Goupil (No 71) qui est monté sur la plus haute marche du podium, suivi de Maxim Althot (No 4) et de Samuel Bernard (No 35). Par ailleurs, c'est Maxime Gagné (No 43) qui a remporté le championnat local de la division.

Nascar Sport Compact Senior

Ils étaient 10 pilotes aguerris pour prendre part à leur fin de championnat. Les séances de qualification ont été remportées respectivement par Éric Desponts (No 51) et Bobby Bureau (No 28). La finale de 50 tours a été lancée par Desponts et Dale Darveau (No 30). Une épreuve mouvementée où les pilotes ont montré de quel bois ils se chauffaient. Finalement, après inspection, c’est Dale Côté (No 59) qui a remporté la finale, suivi de Bobby Bureau, et d'Éric Desponts. Le championnat local de la division est revenu à Bobby Bureau.

Nascar Sport Compact Développement

Pour la dernière course de la saison 2025, ce sont 15 prétendant(e)s au podium qui se sont présentés pour l’occasion. Divisés en deux groupes de qualifications, ce sont Ken Grondin (No 07) et Mathias Busque (No 76) qui les ont remportées.

En finale de 50 tours, ce sont Grondin et Zaccarie Charbonneau (No 20) qui ont lancé l’épreuve. La recrue de 14 ans, Hugo Poirier (No 78jr) est venue prendre la pole dans la première portion de l’épreuve, alors que les meneurs au classement remontaient progressivement le peloton vers l’avant. Les pilotes ainsi réunis promettaient une relance endiablée et ce fût le cas. Tout de même, le jeune pilote a repris où il avait laissé et parcouru le tracé jusqu’à son passage sous le damier. Poirier a été suivi d’Elliot Labbé-Pelletier (No 110 jr), de Jérémy Poulin (No 18). C'est ce dernier qui a remporté le championnat local de la division

Le dernier programme de la saison 2025 à l'ovale de à Vallée-Jonction est présenté ce samedi 4 octobre, avec le traditionnel Enduro 200 et la dernière manche de la Triple Couronne Féminine. Les courses commencent dès 13 h.

Rédaction: Sonia Godbout, relationniste Autodrome Chaudière