61e Finale des Jeux du Québec: présentation de l'équipe de direction

Le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec a annoncé l’entrée en poste officielle de son équipe de direction.

En effet, Marie-Andrée Giroux, nommée directrice générale plus tôt cet été, a procédé, avec le soutien du conseil d’administration, à l’embauche des membres de son équipe constituée de quatre directeurs généraux adjoints et d’un adjoint de direction.

Rappelons que la 61e Finale des Jeux du Québec aura lieu à Saint-Georges à l’été 2027. Il s’agit du plus important rassemblement multisport au Québec rassemblant 3 500 athlètes entre 12 et 17 ans provenant de 19 régions et représente des retombées économiques de plus de 30 millions de dollars pour la région.

Présentation de l’équipe

François Lemieux - directeur général adjoint événements, expérience et partenariats

François est un créateur d’émotions d’expérience. Il carbure à l’idée de tout mettre en place pour faire briller des gens, des organisations et des causes. En pause du milieu scolaire pour deux ans, son nouveau défi unit sa passion des évènements et son désir de mettre en valeur la jeunesse.

Marie-Claude Côté – directrice générale adjointe logistique et gestion par site

Après avoir assisté comme spectatrice à la Finale des Jeux du Québec de Trois-Rivières, l’été dernier, Marie-Claude a tout de suite su, comme un puissant appel du cœur, qu’elle

participerait à l’édition de Saint-Georges. En combinant ses passions, ses compétences et sa détermination, elle contribuera assurément à la réussite de ce grand projet.

Sheina Simoneau – directrice générale adjointe rayonnement, RH et mobilisation

Après avoir créé de l’émerveillement au Woodooliparc, Sheina, qui cumule près de 15 ans en gestion dans des organisations de différents milieux, est très motivée de s’impliquer dans la 61e Finale des Jeux du Québec. Son mandat de faire rayonner chaque acteur impliqué agit comme un puissant moteur d’actions pour elle.

Frédérick Duval – adjoint de direction

Technicien en loisirs de formation et ayant déjà collaboré à la Finale des Jeux du Québec de Thetford Mines en 2018, Frédérick est très heureux de mettre son expertise à contribution dans l’organisation de cet évènement d’envergure et de goûter, à nouveau, à la fébrilité entourant ce rassemblement à grand déploiement.

Amélie Ferland – directrice générale adjointe sports et services aux participants

Étroitement impliquée depuis le début du projet, Amélie, officiellement directrice adjointe du service de loisirs, est la ressource dédiée par la Ville de Saint-Georges pour participer à l’équipe de direction de l’évènement. Sportive dans l’âme, elle est fière de contribuer, par son temps et sa passion, à créer un évènement phare pour le développement des jeunes.

L’équipe est installée dans l’ancien poste de police sur le boulevard Dionne, renommé ‘’Maison des Jeux’’ pour l’occasion, et planifie activement le déroulement des deux prochaines années.

