Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Chaudière-Appalaches

Appel de projets en loisirs et en sports

durée 15h00
2 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les organisations du territoire administratif de Chaudière-Appalaches qui souhaitent réaliser un projet en loisir ou en sport peuvent dès maintenant soumettre une demande de soutien financier à l’URLS de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA).

L’appel de projets annuel est ouvert jusqu’au 31 octobre à midi.

Chaque projet peut recevoir jusqu’à 5 000 $ pour sa mise en œuvre. Les soumissions présentées doivent avoir comme objectif de créer des environnements favorables au maintien ou à l’augmentation de l’offre d’activités de loisir ou de sport. 

Concrètement, ces initiatives peuvent prendre plusieurs formes, comme l'achat de matériel, l'aménagement d’espaces de pratique, l'organisation d’activités ou d’événements, ou encore, la tenue de compétitions sportives reconnues.

Tous les détails se trouvent au www.urls-ca.qc.ca/soutenir 

En plus de ce Soutien aux initiatives en loisir et en sport, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches lance un appel de candidature pour la deuxième cohorte de la Démarche Propulsion. Ce processus d’accompagnement veut contribuer au déploiement de projets concertés dans la région.

Dans ce volet, les demandeurs pourraient obtenir un soutien de 25 000 $ sur trois ans. «Cette démarche permet à des organisations d’un même milieu de s’unir pour créer un projet innovant. On cherche des idées inspirantes, qui génèrent des apprentissages utiles pour outiller d’autres milieux », explique le responsable des appels de projets, Jacob Cassidy. 

Plus d'un demi-million $ en investissements

Depuis le début de 2025, plus d’un demi-million de dollars ont été redistribué à 171 projets de la région. «L’an dernier, nous avons doublé le soutien maximal par projet, passant de 2 500 $ à 5 000 $. Cette décision reflète notre volonté d’appuyer des initiatives qui ont un impact encore plus grand dans nos communautés. Nous continuons de croire que les acteurs du milieu sont les mieux placés pour mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins de la communauté », souligne le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin.

Pour chaque dollar octroyé par l’URLS-CA, le milieu a injecté en moyenne 1,50 $.  L’investissement global en loisir et en sport dans la région en lien avec cet appel de projets totalise 1,37 M $. 

Plus de 90 % des fonds de cet appel de projet proviennent du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d’aide financière aux initiatives locales et régionales en matière de sport, de loisir actif, d’activité physique et de plein air (PAFILR).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

61e Finale des Jeux du Québec: présentation de l'équipe de direction

Publié hier à 17h00

61e Finale des Jeux du Québec: présentation de l'équipe de direction

Le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec a annoncé l’entrée en poste officielle de son équipe de direction. En effet, Marie-Andrée Giroux, nommée directrice générale plus tôt cet été, a procédé, avec le soutien du conseil d’administration, à l’embauche des membres de son équipe constituée de quatre directeurs généraux adjoints ...

LIRE LA SUITE
Alexendre «Fireball» Tardif met la main sur la cagnotte de 10 000 $

Publié le 30 septembre 2025

Alexendre «Fireball» Tardif met la main sur la cagnotte de 10 000 $

Samedi dernier, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction était l'hôte de la série Granite State Pro Stock qui revenait en Beauce pour une première fois depuis 2017. Les promoteurs ont travaillé d’arrache-pied pour que l’épreuve soit à la hauteur des attentes. Ils étaient douze pilotes présents pour l’occasion. La crème était parmi nous, au grand ...

LIRE LA SUITE
Une première Grande Marche Pierre Lavoie à Saint-Georges

Publié le 30 septembre 2025

Une première Grande Marche Pierre Lavoie à Saint-Georges

La toute première Grande Marche Pierre Lavoie est prévue à Saint-Georges le samedi 18 octobre prochain. L'invitation est lancée à la population de venir prendre l'air dans le cadre de cette activité totalement gratuite, qui se déroulera au Parc de l'Île Pozer. Deux distances sont proposées, soit le 2,5 km et le 5 km. L'événement est une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge