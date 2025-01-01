Appel de projets en loisirs et en sports

Les organisations du territoire administratif de Chaudière-Appalaches qui souhaitent réaliser un projet en loisir ou en sport peuvent dès maintenant soumettre une demande de soutien financier à l’URLS de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA).

L’appel de projets annuel est ouvert jusqu’au 31 octobre à midi.

Chaque projet peut recevoir jusqu’à 5 000 $ pour sa mise en œuvre. Les soumissions présentées doivent avoir comme objectif de créer des environnements favorables au maintien ou à l’augmentation de l’offre d’activités de loisir ou de sport.

Concrètement, ces initiatives peuvent prendre plusieurs formes, comme l'achat de matériel, l'aménagement d’espaces de pratique, l'organisation d’activités ou d’événements, ou encore, la tenue de compétitions sportives reconnues.

Tous les détails se trouvent au www.urls-ca.qc.ca/soutenir

En plus de ce Soutien aux initiatives en loisir et en sport, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches lance un appel de candidature pour la deuxième cohorte de la Démarche Propulsion. Ce processus d’accompagnement veut contribuer au déploiement de projets concertés dans la région.

Dans ce volet, les demandeurs pourraient obtenir un soutien de 25 000 $ sur trois ans. «Cette démarche permet à des organisations d’un même milieu de s’unir pour créer un projet innovant. On cherche des idées inspirantes, qui génèrent des apprentissages utiles pour outiller d’autres milieux », explique le responsable des appels de projets, Jacob Cassidy.

Plus d'un demi-million $ en investissements

Depuis le début de 2025, plus d’un demi-million de dollars ont été redistribué à 171 projets de la région. «L’an dernier, nous avons doublé le soutien maximal par projet, passant de 2 500 $ à 5 000 $. Cette décision reflète notre volonté d’appuyer des initiatives qui ont un impact encore plus grand dans nos communautés. Nous continuons de croire que les acteurs du milieu sont les mieux placés pour mettre en œuvre des projets qui répondent aux besoins de la communauté », souligne le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin.

Pour chaque dollar octroyé par l’URLS-CA, le milieu a injecté en moyenne 1,50 $. L’investissement global en loisir et en sport dans la région en lien avec cet appel de projets totalise 1,37 M $.

Plus de 90 % des fonds de cet appel de projet proviennent du gouvernement du Québec, dans le cadre du Programme d’aide financière aux initiatives locales et régionales en matière de sport, de loisir actif, d’activité physique et de plein air (PAFILR).