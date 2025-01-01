Les Chevaliers de Lévis retirent le chandail de Thomas Chabot

Hier soir, l'équipe de hockey des Chevaliers de Lévis ont profité de la présence à Québec du défenseur des Sénateurs d'Ottawa, Thomas Chabot, pour procéder à la cérémonie de levée de son chandail arborant le numéro 25 dans l'Aréna de Lévis devant plusieurs spectateurs.

Rappelons que le natif de Sainte-Marie a joué en 2012-2013, avec l'organisation lévisienne qui portait à l'époque le nom des Commandeurs de Lévis. Son chandail a rejoint dans les hauteurs du domicile celui de Jean-Philip Chabot (#11) qui a terminé sa carrière dans la Ligue nord-américaine (LNAH), et de David Desharnais (#15) ancien membre des Canadiens de Montréal.

L'équipe des Chevaliers de Lévis explique cet hommage en raison de ses prouesses autant dans la ligue mineure que majeure. Lorsqu'il jouait pour les Commandeurs de Lévis, Thomas a connu une saison de six buts et vingt passes en quarante-une parties avant d’être repêché dans la LHJMQ par les Sea Dogs de Saint-John au Nouveau-Brunswick et d'y poursuivre son stage junior. C’est avec eux qu'il a d’ailleurs remporté la Coupe du Président de la LHJMQ en 2017.

Déroulement de la cérémonie

Avant de se diriger vers la glace pour recevoir les honneurs, Chabot a pris le temps de rencontrer les journalistes locaux pour partager ses sentiments face à ce moment important et inattendu : « C'est un honneur! Je pense que jamais dans ma vie, j'aurais pensé que ça serait arrivé. C'est pas un honneur seulement pour moi personnellement, je pense ça l'est aussi pour ma famille. Je pense à mes parents, mon frère qui m'ont suivi j'ai suivi. »

Pour le joueur de la LNH, il n'aurait jamais cru voir son numéro retiré, alors qu'il n'a joué qu'une seule saison avec les Commandeurs de Lévis, mais qui a été pour lui marquante et décisive pour le reste de sa carrière.

Lorsqu'il a rejoint l'équipe lévisienne à l'âge de 15 ans, c'était la première fois qu'il quittait la maison, et selon lui cela lui a permis d'apprendre la discipline, à s'organiser et à vivre de belles expériences le faisant grandir.

Finalement, c'est à 19 h 30 que le Beauceron s'est présenté en portant son chandail des Commandeurs au milieu de la patinoire entouré de ses parents, son grand frère et son épouse pour vivre cette soirée qu'il avait si hâte

Le tout a débuté avec une vidéo présentant son parcours dans le monde du hockey. On y a entendu entre autres ses parents, son grand frère, sa filleule et trois anciens coéquipiers de sa région natale, Jason Carrier, Kevin Cloutier et Alex Breton.

Toujours avec ses proches près de lui, il a dévoilé la bannière portant son nom et son numéro de chandail sous les applaudissements chaleureux des gens présents. On pouvait voir dans son regard toute sa fierté. Il a tenu à remercier l'organisation et sa famille pour tout ce qu'ils lui ont apporté pendant ces années.

Puis, le tout s'est terminé par le lancer protocolaire fait par le défenseur des Sénateurs.

Un camp d'entraînement à Québec

Il s'agit d'une semaine chargée en émotions pour le joueur qui a également eu l'occasion de jouer devant ses partisans de la région. En effet, le défenseur d'Ottawa qui évolue depuis 2017 avec les Sénateurs, a passé quelques jours l'autre côté des ponts, à Québec, avec toute son équipe pour leur camp d'entraînement au Centre Vidéotron.

D'ailleurs, il a pu jouer devant les membres de sa famille, ses amis et ses partisans de la Beauce, lors de deux parties préparatoires : dimanche dernier contre les Devils du New Jersey et mardi soir contre les Canadiens de Montréal.

Ce dernier match a été beaucoup plus mouvementé que le premier, où Chabot et ses coéquipiers avaient remporté la rencontre 2-0 à trois minutes de la fin de la troisième période. Toutefois, leurs adversaires montréalais n'étaient pas là pour plaisanter et l'ont remporté 5-0. La vive concurrence entre les deux équipes ont mené à plusieurs échanges de coups sur la glace donnant un total de 127 minutes de pénalités.

Pour Thomas, de jouer « à la maison » est une incroyable chance n'ayant jamais joué à Québec en tant que membre d'une équipe de Ligue nationale. De plus, à ce qui à trait à l'expérience hors-glace, il explique que : « c'était juste le fun d'avoir la chance de montrer à mes coéquipiers la belle ville de Québec qu'on a. Certains de mes coéquipiers sont venus à Sainte-Marie aussi avec moi. C'était juste une expérience que je pensais pas qu'elle allait arriver un jour.»

Les partisans qui ont pu assisté à l'une des parties ont certainement remarqué le grand nombre de chandails aux couleurs des Sénateurs arborant le numéro de Chabot. Ce geste de support de la part des spectateurs dans les gradins du Centre Vidéotron l'a agréablement surpris.

« C'était un moment que je pense que je n'oublierai pas. Mes coéquipiers ont énormément apprécié la ville de Québec, ils ont adoré le voyage qu'on a fait. Fait que c'était le fun, on va s'en souvenir longtemps », résume-t'il.

Début de saison pour les Chevaliers de Lévis

Quant aux Chevaliers de Lévis qui compte neuf joueurs de la Beauce au sein de son équipe, ils ont terminé leur premier mois d’activité dans la Ligue M18 AAA avec une fiche de sept victoires et deux défaites, ce qui les place au quatrième rang du circuit Lévesque.

Hier soir, ils ont remporté leur rencontre contre les Cantonniers de Magog en prolongation 2 à 1.