Des victoires pour Coaticook, Daveluyville, La Guadeloupe et Saint-Cyrille

Voici le résumé des quatre parties qui étaient présentées ce vendredi dans la Ligue régionale de hockey.

Louiseville 4 — La Guadeloupe 6

Vincent Granger, avec deux buts, et Patrice Charbonneau ont brisé une égalité de 3-3 pour permettre au DLC de La Guadeloupe de l’emporter 6-4 contre les Constructions Côté de Louiseville.

Granger a terminé le match avec trois buts et les autres buts des vainqueurs ont été réussis par Antoine Simoneau et William St-Laurent.

Les buts de Louiseville ont été inscrits par Emmanuel Côté (2), Jérémy Désilets et Samuel Dubois.

Le gardien du DLC, Jacob Tremblay, a fait face à 40 lancers contre 47 pour Jonathan Brisson.

Saint-Cyrille 6 — East Angus 3

Le Maçonnerie Lauzière de Saint-Cyrille a inscrit cinq buts dans les deux premières périodes pour signer un deuxième gain de suite, cette fois 6-3 contre les Lumberjacks à East Angus.

David Côté et Jordan Bouchard ont procuré les devants 2-0 aux Cyrillois en première période.

Côté a réussi son deuxième but du match à la période suivante en plus des filets marqués par Stéphane Savoie et Benjamin Mathieu.

Guillaume Tougas a complété pour les vainqueurs et la réplique est venue de Marc-Antoine Ducharme, William Sanders et William Paquette.

Les gardiens des Lumberjacks, Miguel Savoie et Banjamin Lauzière, ont reçu 39 lancers contre 49 pour Tristan Boileau.

Val-des-Sources 2 — Coaticook 6

Le Dynamik Service agricole de Coaticook a inscrit quatre buts en troisième période pour l’emporter 6-2 contre les Nordik Blades de Val-des-Sources.

Maël Plante a marqué son deuxième but du match dans cette période, les autres buts appartiennent à David Laroche, Antonin Fréchette et Raphaël Lapierre.

Charles-Étienne Lamy a marqué le but des vainqueurs en deuxième période et la réplique des visiteurs est venue de William Robichaud et Xavier Gagnon.

Les Coaticookois ont dirigé 37 tirs vers Drew Morin pendant que Phil-Antoine Trépanier recevait 14 tirs.

Daveluyville 7 — Lac-Mégantic 6 (prolongation)

Les amateurs présents au Centre sportif Mégantic ont eu droit à un festival offensif remporté par le JB de Daveluyville au compte de 7-6 en prolongation.

C’est Victor Bernier qui a marqué le but gagnant alors qu’il restait 32 secondes à la période supplémentaire.

Jérémy Janvier, du JB, a marqué le but qui envoyait les deux équipes en prolongation avec un peu plus de six minutes à faire en troisième période.

Frédéryck Janvier, Zackary Forcier, Étienne Cadorette-Tardif, Frédéric Rondeau et Enrick Forcier ont marqué les autres buts des vainqueurs.

La réplique du Sauro est venue de Charles-Olivier Nadeau, Louis-Joseph Guernon, Yannick Éthier, Xavier Paquin, Jean-Sébastien Vachon et Cédrick Therrien.

Les gardiens du JB, Alex Larivée et Jérémy Daoust, ont reçu 43 lancers contre 36 pour Justin Fréchette.

Source: Robert Legault, Ligue régionale de hockey