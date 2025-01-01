Nous joindre
Un début de saison bien lancé dans la LHCS

6 octobre 2025
6 octobre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Serge Lamontagne

Un calendrier de quatre rencontres était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Trois formations profitaient de l’occasion pour lancer leurs saisons locales, soit le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Hunters de Saint-Prosper et le Plastiques Moore de Saint-Damien.

Notons la deuxième victoire en autant de rencontres pour le Plastiques Moore de Saint-Damien qui, après ne victoire sur la route la semaine dernière, a dominé à domicile, cette fois, contre Montmagny.

Le Familiprix gâche l’ouverture du Pavage Jirico

Cette fin de semaine d’activités s’ouvrait notamment du côté du Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli où le Pavage Jirico, finalistes l’an dernier, recevaient la visite du Familiprix de Saint-Joseph. Ces derniers, après avoir concédé l’avance 0-2 aux locaux en première période, sont revenus de l’arrière dans les deux périodes subséquentes, en route vers un gain de 4-2.

Louis-Charles Hallé lors d’un avantage numérique à 3:08 puis Julien Hébert, à forces égales 16:45, avaient procuré l’avance au Pavage Jirico en première. Les visiteurs ont rétréci l’écart 2-1 en période médiane alors que Charles-Étienne Hébert inscrivait son premier de la rencontre à 14:28.  

Kevin Landry a créé l’égalité sans aide à 12:44 puis à 18:52, Charles-Étienne Hébert, avec son deuxième de la rencontre, a inscrit ce qui allait devenir le but vainqueur, Jacob Jacques complétant la marque dans un filet désert 34 secondes plus tard.

Le Giovannina l’emporte à Saint-Prosper

Pendant ce temps au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, les Hunters de l’endroit recevaient la visite du Giovannina de Sainte-Marie qui souhaitait se reprendre après avoir échappé son match d’ouverture, le vendredi précédent, face au Plastiques Moore de Saint-Damien. Les Mariverains ont joué le même tour aux Hunters qu’ils avaient subis le vendredi précédent, l’emportant 4-1 devant les Prospériens.

Yannick Drouin a donné l’avance aux visiteurs en inscrivant le seul but du premier engagement, un filet inscrit en avantage numérique à 11:17. Jacob Roy, qui avait participé au filet de Drouin, a doublé cette avance tôt en deuxième, soit à 2:25, William Dumont procurant une avance de 3-0 a Giovannina en milieu d’engagement, à 12:14.

Alex Rondeau a privé le gardien Jean-Philip Fecteau d’un blanchissage avec son premier de l’année à 8:24 en troisième, Philippe Leclerc scellant l’issue de la rencontre dans un filet désert, li aussi, à 18:59.

Les champions débutent en force

Champions du calendrier 2024-2025 et des dernières séries éliminatoires, les Mercenaires de Lotbinière ont amorcé la défense de leur titre avec un gain sans équivoque de 6-0 devant les Éperviers, à l’aréna de Saint-Charles, ces derniers subissant une deuxième sortie difficile en autant de rencontres et se butant à l’excellence du gardien Thomas Boucher qui a arrêté les 47 tirs dirigés vers lui.

Les visiteurs ont ouvert la marque par l’entremise de Nicolas Castonguay qui a trompé la vigilance de Louis Perreault-Carrier à 4:39 en première. Serein Ntishoboyé a doublé cette avance en avantage numérique à 13:01, les Mercenaires portant l’avance 4-0 en deuxième avec le second filet de la rencontre de Nicolas Castonguay à 3:49 et le premier de Jordan Hewey à 18:03. Mickaël Bélanger à 3:33 puis Guylain Gourde, à 17:55 en troisième, ont complété pour les visiteurs qui ont dominé 49-47 au chapitre des tirs au but.

Deux en deux pour le Plastiques Moore

Dans le dernier match de la fin de semaine présenté samedi soir à Saint-Damien, le Plastiques Moore a signé un deuxième gain en autant de sorties, prenant la mesure du Décor Mercier de Montmagny. Menés par Christopher Sénéchal qui a marqué à deux reprises, les Bellechassois ont signé un gain de 5-1.

Dave Gaumond a donné les devants aux visiteurs tôt en première, complétant une manœuvre de Sammy Dubois dès la 56e seconde de jeu. Cette avance a duré jusqu’en fin d’engagement alors que Xavier Martel créait l’égalité lors d’un avantage numérique à 18:37.

Christopher Sénéchal a pris les choses en main en deuxième, donnant les devants aux locaux à 5:35 avant de porter la marque 3-1 sur une échappée, en désavantage numérique, à 18:02. Raphaël Corriveau a porté le coup de grâce au Décor Mercier en portant la marque 4-1 à 9.05 en troisième, Maxime Aubin complétant la marque pour les vainqueurs à 14:56.

Soulignons la domination du Plastiques Moore qui a dirigé 50 tirs vers la cage du Décor Mercier. La victoire est allée à la fiche du gardien William Boily qui n’a cédé qu’à une reprise sur les 35 tirs du Décor Mercier.

Prochains matchs

Soulignons que quatre rencontres seront à l’affiche le vendredi 10 octobre prochain. Deux de ceux-ci seront présentés à 20 h 30 alors que Montmagny ouvrira sa saison locale en recevant la visite de Saint-Charles, tout comme Lotbinière qui sera confronté au Plastiques Moore de Saint-Damien. À 20 h 45, Saint-Jean-Port-Joli visitera le Giovannina au Centre Caztel de Sainte-Marie puis à 21 h, Saint-Prosper visitera Saint-Joseph, dernière équipe à ouvrir sa saison locale.

Source: Serge Lamontagne, relationniste

 

