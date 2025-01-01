Nous joindre
Les Dragons blanchis par les Centaures 

durée 09h00
6 octobre 2025
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Frédéric Poulin, responsable des communications  Dragons Football de la Polyvalente de Saint-Georges 

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont été blanchis par la marque de 21-0, alors qu’ils visitaient les Centaures de l’École secondaire de La Courvilloise, ce samedi 4 octobre. 

Après une demie, la marque était toujours de 0-0. C’est dans la deuxième moitié du troisième que des pénalités coûteuses pour les Dragons et une interception des Centaures mèneront aux deux premiers touchés de ces derniers. Leur troisième et dernier touché surviendra dans les dernières minutes du match. 

L’offensive des Dragons a été limitée à 160 verges durant ce match. Les plus productifs furent Alexandre Fortier (40 verges), Xavier Lachance (40 verges) et Gabriel Fortin (39 verges). 

En défensive, Jacob Rochette (7 plaqués combinés, 1 passe rabattue), Lyam Bougie (5,5 plaqués combinés, dont 1 pour perte) et Alexis Gilbert (4,5 plaqués combinés, dont 3 pour perte) ont été les plus sollicités. 

« Ce match était très serré en première demie. En deuxième demie, nous avons gagné le concours des erreurs et des pénalités, surtout offensivement. Bref, nous nous sommes battus nous-mêmes en nous tirant dans le pied. Nous avons perdu une première bataille, mais nous espérons les affronter de nouveau en séries », a commenté l’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire. 

Les Dragons seront de retour à domicile ce vendredi 10 octobre, pour y recevoir le Laser de l’École secondaire des Sentiers à compter de 20 h. 

