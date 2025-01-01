Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Une victoire et une défaite

Un début de saison partagé pour le Cool FM

durée 14h00
6 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Cool FM de Saint-Georges a amorcé sa saison 2025-2026 de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) avec une victoire à domicile, vendredi soir, avant de s’incliner dès le lendemain sur la route face à l’Assurancia de Thetford Mines.

Vendredi 3 octobre, les hommes de Toby Lafrance ont signé un gain de 3 à 2 devant leurs partisans contre le National de Québec. Maxime Lacroix a ouvert la marque dès la troisième minute de jeu, bien appuyé par Charles Tremblay et Dylan Labbé.

Malgré une réplique du National en deuxième période, les Beaucerons ont repris l’avantage grâce à des buts de William Leblanc et Louick Marcotte, ce dernier inscrivant le but vainqueur à mi-chemin du dernier engagement.

Le lendemain, le Cool FM visitait l’Assurancia à Thetford Mines, où l’équipe locale a rapidement imposé son rythme. Malgré une ouverture rapide du pointage par Cédric Montminy, suivie d’un but en avantage numérique de Anthony Verret, les locaux ont renversé la vapeur et inscrit cinq buts sans riposte pour l’emporter 5 à 2.

Alexandre Goulet (trois buts) et Pierre-Maxime Poudrier (deux buts) ont mené l’attaque de Thetford, alors que le Cool FM n’a pas trouvé de solution face à une défensive bien organisée.

Saint-Georges affiche donc une fiche de 1 victoire et 1 défaite après ses deux premières rencontres. L’équipe aura l’occasion de rebondir devant ses partisans lors de son prochain match à Jonquière, le vendredi 10 octobre.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Dragons blanchis par les Centaures 

Publié à 9h00

Les Dragons blanchis par les Centaures 

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont été blanchis par la marque de 21-0, alors qu’ils visitaient les Centaures de l’École secondaire de La Courvilloise, ce samedi 4 octobre.  Après une demie, la marque était toujours de 0-0. C’est dans la deuxième moitié du troisième que des pénalités coûteuses pour les Dragons et une interception ...

LIRE LA SUITE
Un début de saison bien lancé dans la LHCS

Publié à 8h00

Un début de saison bien lancé dans la LHCS

Un calendrier de quatre rencontres était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Trois formations profitaient de l’occasion pour lancer leurs saisons locales, soit le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Hunters de Saint-Prosper et le Plastiques Moore de Saint-Damien. Notons la deuxième victoire en autant ...

LIRE LA SUITE
Une soirée mémorable et victorieuse pour les Chevaliers

Publié hier à 10h00

Une soirée mémorable et victorieuse pour les Chevaliers

Les Chevaliers n'attendaient pas seulement les Cantonniers ce vendredi soir à Lévis. Le Beauceron Thomas Chabot était honoré par l'équipe. Ce dernier a vu son numéro 25 hissé dans les hauteurs du plafond de l’Aréna de Lévis. Quelque 927 personnes se sont déplacées pour cette soirée mémorable.  Place à la partie, les Cantonniers et les Chevaliers ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge