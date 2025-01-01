Un début de saison partagé pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges a amorcé sa saison 2025-2026 de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) avec une victoire à domicile, vendredi soir, avant de s’incliner dès le lendemain sur la route face à l’Assurancia de Thetford Mines.

Vendredi 3 octobre, les hommes de Toby Lafrance ont signé un gain de 3 à 2 devant leurs partisans contre le National de Québec. Maxime Lacroix a ouvert la marque dès la troisième minute de jeu, bien appuyé par Charles Tremblay et Dylan Labbé.

Malgré une réplique du National en deuxième période, les Beaucerons ont repris l’avantage grâce à des buts de William Leblanc et Louick Marcotte, ce dernier inscrivant le but vainqueur à mi-chemin du dernier engagement.

Le lendemain, le Cool FM visitait l’Assurancia à Thetford Mines, où l’équipe locale a rapidement imposé son rythme. Malgré une ouverture rapide du pointage par Cédric Montminy, suivie d’un but en avantage numérique de Anthony Verret, les locaux ont renversé la vapeur et inscrit cinq buts sans riposte pour l’emporter 5 à 2.

Alexandre Goulet (trois buts) et Pierre-Maxime Poudrier (deux buts) ont mené l’attaque de Thetford, alors que le Cool FM n’a pas trouvé de solution face à une défensive bien organisée.

Saint-Georges affiche donc une fiche de 1 victoire et 1 défaite après ses deux premières rencontres. L’équipe aura l’occasion de rebondir devant ses partisans lors de son prochain match à Jonquière, le vendredi 10 octobre.