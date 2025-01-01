Chevaliers de Lévis: Boucher ferme les livres en prolongation

Après une soirée remplie d’émotions vendredi soir pour les Chevaliers de Lévis, les choses revenaient à la normale alors que les Gaulois de St-Hyacinthe s'amènaient en ville pour tenter d’obtenir la victoire.

Nathan Gagnon est placé devant la cage des siens alors que son homologue est Édouard Salvas. Notons que Benjamin Corso est rayé de l'alignement puisque les Cataractes de Shawinigan l’ont rappelé samedi en fin de journée.

Les représentants de Chaudière-Appalaches jouent avec inspiration en lever de rideau alors qu’ils s’inscrivent à la marque à trois reprises. Tout d’abord, Alex Duguay-Caron est rapide à la mise en jeu pour récupérer une rondelle laissée vacante pour battre Salvas. Quelques instants plus tard, Simon Chartier marque en avantage numérique, une passe est accordée à Jacob Boucher. Il faut attendre en fin d’engagement pour voir le troisième filet alors que Malek Bélanger exécute un excellent travail en désavantage numérique pour remettre à Simon Delarosbil seul devant Salvas qui le déjoue d’une superbe feinte. Après 20 minutes, 3-0 Chevaliers.

Les choses se compliquent pour Lévis à la période médiane alors que c’est au tour des Gaulois d’en inscrire trois. À 7:32, Thomas Favreau marque, une passe est accordée à Louis-Félix Guay. Plus de six minutes plus tard, Alexis Desroches marque le deuxième de Saint-Hyacinthe, mais Enzo Roy donne une avance par deux aux Chevaliers alors qu’il marque son premier en carrière dans le circuit Lévesque. Exactement, 2 minutes plus tard, Thomas Despres réduit le pointage à un seul but d’écart. Après 40 minutes de jeu, 4-3 Lévis.

Les Gaulois sont affamés et reviennent du vestiaire avec 2 filets sans riposte alors que Malik Desrochers et Zachary Bibeau marquent, ce qui donne l’avance aux visiteurs. Les Chevaliers réussissent à revenir à niveau à la marque avec seulement 19 secondes à jouer alors que Christopher St-Hilaire bat Salvas et envoie les deux équipes en temps supplémentaire.

Les meilleures chances de marquer reviennent à Lévis alors que Logan Bêty passe bien près de jouer les héros dans un deuxième match consécutif, mais c’est le numéro 4 des Chevaliers, Jacob Boucher, qui complète la partie suite à une passe d’Anthony Breton.

La marque finale est de 6 pour 5 Lévis

Le prochain match des Chevaliers aura lieu mercredi 8 octobre à 19h alors que les Albatros du Collège Notre-Dame recevront les Chevaliers.

Les trois étoiles RDS :

- 1re étoile : Malik Desrochers des Gaulois

- 2e étoile : Enzo Roy des Chevaliers

- 3e étoiles : Simon Delarosbil des Chevaliers