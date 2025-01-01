Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Face aux Gaulois

Chevaliers de Lévis: Boucher ferme les livres en prolongation

durée 15h00
6 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA

Après une soirée remplie d’émotions vendredi soir pour les Chevaliers de Lévis, les choses revenaient à la normale alors que les Gaulois de St-Hyacinthe s'amènaient en ville pour tenter d’obtenir la victoire.

Nathan Gagnon est placé devant la cage des siens alors que son homologue est Édouard Salvas. Notons que Benjamin Corso est rayé de l'alignement puisque les Cataractes de Shawinigan l’ont rappelé samedi en fin de journée.

Les représentants de Chaudière-Appalaches jouent avec inspiration en lever de rideau alors qu’ils s’inscrivent à la marque à trois reprises. Tout d’abord, Alex Duguay-Caron est rapide à la mise en jeu pour récupérer une rondelle laissée vacante pour battre Salvas. Quelques instants plus tard, Simon Chartier marque en avantage numérique, une passe est accordée à Jacob Boucher. Il faut attendre en fin d’engagement pour voir le troisième filet alors que Malek Bélanger exécute un excellent travail en désavantage numérique pour remettre à Simon Delarosbil seul devant Salvas qui le déjoue d’une superbe feinte. Après 20 minutes, 3-0 Chevaliers.

Les choses se compliquent pour Lévis à la période médiane alors que c’est au tour des Gaulois d’en inscrire trois. À 7:32, Thomas Favreau marque, une passe est accordée à Louis-Félix Guay. Plus de six minutes plus tard, Alexis Desroches marque le deuxième de Saint-Hyacinthe, mais Enzo Roy donne une avance par deux aux Chevaliers alors qu’il marque son premier en carrière dans le circuit Lévesque. Exactement, 2 minutes plus tard, Thomas Despres réduit le pointage à un seul but d’écart. Après 40 minutes de jeu, 4-3 Lévis.

Les Gaulois sont affamés et reviennent du vestiaire avec 2 filets sans riposte alors que Malik Desrochers et Zachary Bibeau marquent, ce qui donne l’avance aux visiteurs. Les Chevaliers réussissent à revenir à niveau à la marque avec seulement 19 secondes à jouer alors que Christopher St-Hilaire bat Salvas et envoie les deux équipes en temps supplémentaire.

Les meilleures chances de marquer reviennent à Lévis alors que Logan Bêty passe bien près de jouer les héros dans un deuxième match consécutif, mais c’est le numéro 4 des Chevaliers, Jacob Boucher, qui complète la partie suite à une passe d’Anthony Breton.

La marque finale est de 6 pour 5 Lévis

Le prochain match des Chevaliers aura lieu mercredi 8 octobre à 19h alors que les Albatros du Collège Notre-Dame recevront les Chevaliers.

Les trois étoiles RDS :  
- 1re étoile : Malik Desrochers des Gaulois
- 2e étoile : Enzo Roy des Chevaliers
- 3e étoiles : Simon Delarosbil des Chevaliers

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un début de saison partagé pour le Cool FM

Publié à 14h00

Un début de saison partagé pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges a amorcé sa saison 2025-2026 de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) avec une victoire à domicile, vendredi soir, avant de s’incliner dès le lendemain sur la route face à l’Assurancia de Thetford Mines. Vendredi 3 octobre, les hommes de Toby Lafrance ont signé un gain de 3 à 2 devant leurs partisans contre le ...

LIRE LA SUITE
Les Dragons blanchis par les Centaures 

Publié à 9h00

Les Dragons blanchis par les Centaures 

Les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges ont été blanchis par la marque de 21-0, alors qu’ils visitaient les Centaures de l’École secondaire de La Courvilloise, ce samedi 4 octobre.  Après une demie, la marque était toujours de 0-0. C’est dans la deuxième moitié du troisième que des pénalités coûteuses pour les Dragons et une interception ...

LIRE LA SUITE
Un début de saison bien lancé dans la LHCS

Publié à 8h00

Un début de saison bien lancé dans la LHCS

Un calendrier de quatre rencontres était à l’affiche au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Trois formations profitaient de l’occasion pour lancer leurs saisons locales, soit le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Hunters de Saint-Prosper et le Plastiques Moore de Saint-Damien. Notons la deuxième victoire en autant ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge