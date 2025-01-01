Les Patriotes étaient en action cette fin de semaine

Les sportifs de l'équipe des Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin étaient en action durant la dernière fin de semaine.

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles se sont inclinés samedi suite à une partie serrée face à l’Express de Saint-Charles-Garnier, alors qu'ils jouaient sur leur terrain.

La rencontre a débuté sur les chapeaux de roue. Dès le départ, la défensive des Patriotes a connu des difficultés, accordant trois touchés sur les trois premières présences offensives de l’adversaire.

L’attaque beauceronne a toutefois su répliquer avec plusieurs belles séquences en première demie, dont une longue course d’Elliott Poulin pour le touché à la toute fin du deuxième quart. À la mi-temps, le pointage était de 23 à 21 en faveur de Saint-Charles-Garnier.

En deuxième demie, la défensive des Patriotes s’est ressaisie, limitant leurs adversaires à un seul touché et réalisant plusieurs arrêts importants à des moments clés. En attaque, les Patriotes ont ajouté un autre touché et se sont retrouvés tout près de la zone des buts en fin de match, avec la possibilité de remporter la victoire. Malheureusement, quelques pénalités coûteuses ont freiné leur élan, scellant l’issue de la rencontre.

Résultat final : défaite de 32 à 27.

Du côté offensif, Elliott Poulin s’est distingué avec deux passes de touché, tous attrapées par le receveur Pierre-Olivier Poulin, et deux touchés au sol. En défensive, plusieurs joueurs ont contribué avec des plaqués importants. Maël Perron s’est illustré avec une interception.

Les Patriotes juvéniles reprendront l’action cette semaine au Stade TELUS, alors qu’ils affronteront le Collège Mariste pour leur dernier match de la saison régulière.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets disputaient quant à eux, leur quatrième partie de la saison ce samedi soir en visitant l'Embâcle de la polyvalente Benoit-Vachon à Sainte-Marie.

Les Patriotes ont commencé le match en force, grâce à une belle séquence qui a mené au touché du quart arrière Zack Poulin au sol. L'Embâcle a répliqué quelques instants après pour égaliser la marque 7 à 7 apres un quart.

Lors des quatre séquences suivantes, les Patriotes ont créé des revirements et profité d'un positionnement favorable pour commencer ces séquences. Le quart-arrière Zack Poulin a inscrit deux majeurs au sol sur des faufilades du quart. Le receveur Loukas Maheux s'est démarqué avec plusieurs jeux, dont un touché au sol et un touché en captant une passe. Le porteur de ballon Oldritche Nadeau a aussi fait mal à l'adversaire en inscrivant un touché au sol et un touché en captant une passe. La ligne offensive a réalisé aussi plusieurs bons blocs qui a permis à l'offensive de bien performer.

Résultat final: victoire de 51 à 7.

En défensive, les Patriotes ont perdu un guerrier tôt dans la partie qui a dû quitter le match en raison d'une blessure. C'est à ce moment que d'autres joueurs se sont levés pour leur coéquipier. Le trio de secondeurs composé de Isaac Bégin, Thomas Mathieu et Elliot Gilbert ont réalisé une fois de plus plusieurs plaqués. Gilbert en a aussi ajouté avec une interception ramenée pour un touché sur 60 verges. La défensive a une fois de plus été solide et ce à toutes les positions, les demis défensifs ont connu un fort match en limitant l’Embâcle par la voie des aires.

« On s'attendait à ce que Sainte-Marie commence en force et c'est ce qu'on a vu. Suite à leur touché, j'ai bien aimé notre réaction à l'attaque qui nous a redonné les devants et ce pour le reste de la partie. On a réussi à faire rouler notre personnel, chaque joueurs à pu s'impliquer dans le match et gagner en expérience, c'est ce qui est génial. On a un groupe mature, travaillant et derrière eux, on a le support d'une foule de parents et de partisans qui match après match donne de l'énergie à nos joueurs. On ne peut pas demander mieux! », a commenté l'entraîneur chef, Michaël Chamberland.

Les Patriotes cadets recevront la visite du Graal du Collège Clarétain de Victoriaville le dimanche 12 octobre à 12 h.